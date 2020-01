Le joueur de tennis espagnol Lopez tombe dans le tournoi d’Auckland

16 janvier 2020, 10 h 00 6, 7-6 (13/11) et 4-6.

Lopez, 38 ans, a dépassé son rival en services directs (18 par 11) et en efficacité du premier service à remporter les points (82 contre 80 pour cent).

De plus, il a atteint 58% de succès avec le service initial contre 63 des Polonais, a conquis 53% des buts dans le deuxième service, loin des 64 atteints par Hurkacz, et n’a fait qu’une occasion d’évasion à sa seule chance devant les trois vainqueurs.

L’Espagnol, numéro 61 du classement professionnel, a éliminé son compatriote Pablo Andújar mercredi et le même jour l’Italien Fabio Fognini (12), tous deux en trois sets, mais n’a pas réussi à battre Hurkacz, 22 et 34 de l’échelle. Coupe du monde, et qui affrontera le français Benoit Paire demain en demi-finale.

Paire, cinquième favori, a battu l’Australien John Millman jeudi 3-6, 6-1 et 6-4.

Dans l’autre match de demi-finale, l’Américain John Isner, quatrième pré-classifié, aura le filet grâce au Français Ugo Humbert.

Isner a battu 7-6 (7/5) et 7-6 (7/5) au Britannique Kyle Edmund et Humbert, au Canadien Denis Shapovalov, deuxième tête de série, 7-5 et 6-4.

Le concours d’Auckland, l’un des derniers préparatifs avant l’Open d’Australie qui débute le 20 janvier, se joue sur une surface dure et distribue 610 mille dollars en prix et points pour le classement mondial.

Résultats de la journée:

Simple messieurs, quarts de finale:

-Hubert Hurkacz (POL, 6) a battu Feliciano López (ESP) 6-4, 6-7 (11/13) et 6-4.

-Benoit Paire (FRA, 5) à John Millman (AUS) par 3-6, 6-1 et 6-4.

-John Isner (USA, 4) à Kyle Edmund (GBR) par 7-6 (7/5) et 7-6 (7/5).

-Ugo Humbert (FRA) à Denis Shapovalov (CAN, 2) par 7-5 et 6-4.

