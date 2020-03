Le joueur de tennis ne perd pas la magie et s’entraîne sous la neige pendant la quarantaine

Le monde du tennis a également été touché par le coronavirus et, dans l’intervalle, les athlètes restent en forme autant que possible. C’est le cas, entre autres, de Roger Federer. L’Helvetian se remet de son genou en Suisse, où il subit un confinement à cause de COVID-19. Il en a profité pour mettre en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il montre que se souvient encore de quelques astuces.

Abrité au sommet avec des gants, une casquette de montagne et protégé par un survêtement, Federer dégaina sa raquette, prit le ballon et a commencé à former sous la neige les coups spéciaux contre un mur où vous pouvez voir deux lignes qui simulent la hauteur du réseau. “S’assurer que je me souviens encore comment faire quelques tours”, dit le Suisse dans le titre de la vidéo.

C’est son première apparition publique depuis qu’une arthroscopie a été réalisée sur son genou droit mi-février, ce qui l’obligerait à rater, entre autres tournois, Roland Garros. Le 20 fois vainqueur du Grand Chelem était très souriant alors qu’il attendait dans les Alpes suisses que cette situation se termine.

Pendant ce temps, Roger continue de se remettre de cette blessure pour revenir sur les pistes dès que possible. Dans la vidéo ravir les fans avec quelques coups sous les jambes, typique de l’Australien Nick Kyrgios, et le dos au fronton. L’actuel numéro quatre mondial est à son domicile dans les Alpes suisses en train de préparer son retour et loin de la suspension de son tournoi préféré, Wimbledon, où il souhaitait porter son record de greats à 21 et ainsi augmenter la distance avec Nadal et Djokovic.