Le joueur de tennis Roger Federer prêt à jouer à l’Open d’Australie

13 janvier 2020, 11 h 16 Melbourne, Australie, 13 janvier (Prensa Latina) Le légendaire joueur de tennis Roger Federer de Suisse a confirmé aujourd’hui qu’il était prêt à affronter le premier Grand Chelem de la saison, l’Open d’Australie, prévu le 20 septembre. De janvier au 2 février suivant.

Bien qu’il n’ait pas disputé de matchs officiels depuis novembre dernier, l’idole bâlois a ratifié dans un événement promotionnel ici, sa présence au tournoi de renom, qu’il a remporté six fois.

Au début, il a dit: “ Je me demandais, je suis heureux d’aller en Australie, ou je préfère rester à la maison? Mais j’ai dit, non, non, je suis vraiment heureux d’aller à Melbourne et de commencer la saison là-bas ”, a-t-il déclaré. Majesté », comme Federer appelle ses fans.

Le joueur de tennis de 38 ans a déclaré qu’il prévoyait de commencer le concours de la Coupe du monde en cours par les équipes de l’Association professionnelle qui venait de se terminer, mais a finalement décidé de ne pas y assister pour passer plus de temps avec sa famille.

Cependant, Federer s’est dit prêt à relever le défi.

Je me suis beaucoup entraîné ces dernières semaines, et sans aucun revers, ce qui est vital, a déclaré le champion du tournoi du Grand Chelem à 20 reprises.

L’Open d’Australie débutera la semaine prochaine et parmi les principaux rivaux de Federer, il y a le numéro un mondial, Rafael Nadal, d’Espagne, et son successeur, Novak Djokovic, de Serbie et champion en titre.

