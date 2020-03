Le joueur de Valladolid explose après avoir été condamné à une amende pour être allé au centre acheter pendant la quarantaine du coronavirus

Pedro Porro, jeune footballeur du Real Valladolid, a été condamné à une amende ce lundi pour avoir sauté la quarantainee centre-ville de Pucelana pour effectuer l’achat. Le joueur, qui vit dans la municipalité de Boecillo, a rendu la sanction publique avec un long message publié sur son profil Twitter officiel qui a ensuite été supprimé, mais qui pourrait être lu pendant quelques minutes. Dans ce texte, la partie d’Estrémadure a accepté l’amende, mais s’est plainte des formes des agents qui l’ont sanctionné.

«Je viens de faire du shopping et j’ai été condamné à une amende pour être allé de l’endroit où se trouve ma maison au centre de Valladolid. C’est une toute petite ville où j’habite Je pense que c’est très bien et très bien que je sois condamné à une amende si je ne fais pas ce que dit le gouvernement, mais une chose ne retire rien à l’autre. Je suis seulement allé acheter et ils ont fini par me mettre à l’amende. Cela dit, je suis très en colère contre la façon dont certaines personnes parlent, comment elles sont grossières avec vous. Je demande simplement que personne ne soit plus que quiconque et en parlant avec respect, vous atteignez de nombreux endroits “, a expliqué Pedro Porro sur les réseaux sociaux.

Se plaint des voies des agents

Le jeune footballeur demande le respect de sa personne: «Là, il semble que certains ne savent pas ce que c’est. Je le mets pour que vous sachiez que même si vous avez besoin de quelque chose, n’importe quoi, ne quittez pas la maison, restez à la maison que la chose est très moche. Je ne demande que du respect pour moi-même, l’amende n’a pas vraiment d’importance pour moi (voyons, ça n’a pas d’importance pour moi, mais c’est une affaire de gouvernement, ce sont ses règles et je les respecte). Mais ce que je ne vais pas arriver, c’est qu’ils me manquent de respect, se demandant “qu’est-ce qui se passe?” Je l’ai fait ici s’il appartenait à Don Benito, Badajoz ».

«D’abord, renseignez-vous et dites-moi bien; Deuxièmement, découvrez ce que je suis allé acheter et ensuite vous m’avez infligé une amende. Ils ont tout fait à l’envers et surtout, je me répète, me manque de respect. Et ceux qui sortent vraiment sans raison ne sont pas condamnés à une amende. Un câlin à tous et bonne quarantaine. Restez à la maison », a terminé le joueur de Valladolid, visiblement en colère contre les formes policières.