17 janvier 2020, 15 h 56 Wijk aan Zee, Pays-Bas, 17 janvier (Latin Press) Le grand maître Daniil Dubov, de Russie, a dépassé son compatriote Vladislav Artemiev ici aujourd’hui et a grimpé à la troisième place du tournoi d’échecs de Tata Steel.

Dubov, avec un Elo moyen de deux mille 683 points, a remporté 33 mouvements de défense de Caro Kann contre Artemiev, propriétaire de 2 731.

Avec ce triomphe, Dubov atteint 3,5 points, tout comme Fabiano Caruana, des États-Unis, et l’hôte de Jorden Van Foreest.

Dans le cas de Caruana, il est entré avec le numéro un mondial, Magnus Carlsen, du Danemark, dans 28 déplacements d’une ouverture de Ronen, tandis que Van Foreest, a convenu de l’armistice avec le également Grand Maître de l’Inde, Viswanatthan Anand, en 48 coups

L’autre vainqueur de la journée était l’hôte Anish Giri, qui a battu le biélorusse Vladislav Kovalev en 51 sets d’un piano italien Giuoco.

Les matchs entre l’Américain d’origine philippine Wesley So et Jan-Krzysztof Duda, de Pologne; celle de l’Américain Jeffery Xiong également devant Nikita Vitiugov de Russie, ainsi que celle de l’Iranien Alireza Firouzja avec le Chinois Yangyi Yu, terminées en tableaux.

Le classement général est dirigé par So et Firouzja avec quatre points, suivis par Dubov, Caruana et Van Foreest, qui classent 3,5 unités, et Xiong, Carlsen, Duda, Anand, Giri et Artemiev, tous avec trois bandes.

Plus loin, Vitiugov (2,5), Yu (2) et Kovalev (1) se retrouvent pour fermer l’échelle. Demain, le septième tour sera joué dans lequel les matchs que Dubov tiendra avec Caruana et Carlsen avec Anand se démarqueront.

-Programme du septième tour du tournoi d’échecs Tata Steel-2020:

-Fabiano Caruana (USA) – Daniil Dubov (RUS).

-Viswananthan Anand (IND)? Magnus Carlsen (DIN).

-Nikita Vitiugov (RUS)? Jorden Van Foreest (NED).

-Alireza Firouzja (FID)? Jeffery Xiong (États-Unis).

-Vladislav Kovalev (BLR)? Yangyi Yu (CHN).

-Jan-Krzysztof Doubt (POL)? Anish Giri (NED).

-Vladislav Artemiev (RUS) – Wesley So (États-Unis).

jha / rws

.