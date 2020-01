Le joueur d’échecs Firouzja, d’Iran, au sommet du tournoi Tata Steel

16 janvier 2020, 16 h 16 Wijk aan Zee, Pays-Bas, 16 janvier (Prensa Latina) Le grand maître Alireza Firouzja, d’Iran, a dépassé son homologue local Anish Giri ici aujourd’hui, et avec l’Américain d’origine philippine Wesley So, Il dirige le tournoi Tata Steel.

Firouzja, à peine âgé de 16 ans, a doublé son adversaire en 51 mouvements d’une défense slave, pour atteindre trois points et demi, ainsi que So, qui a déposé auprès du biélorusse Vladislav Kovalev en 21 déplacements d’une variante de Ruy Lopez Berlin

Un autre qui est sorti vainqueur ce jour-là était le Grand Maître de l’Inde, Viswanatthan Anand, qui a vaincu l’Américain d’origine asiatique Jeffery Xiong, en 43 sets d’un Winawer français.

Les matchs entre Fabiano Caruana, des États-Unis, et l’hôte Jorden Van Foreest; celle de Jan-Krzysztof Duda, de Pologne et Vladislav Artemiev, de Russie, ainsi que celle du norvégien Magnus Carlsen et aussi du russe Danil Dubov, ont conclu dans les tableaux.

Ils ont également égalé leur rencontre, les Grands Maîtres Nikita Vitiugov de Russie et Yangyi Yu de Chine.

Après ces résultats, Firouzja et So envoient avec 3,5 points, suivis de Caruana, Van Foreest et Artemiev, tous avec trois.

Derrière sont situés avec deux rayures et chaussettes, Xiong, Duda, Carlsen, Anand et Dubo, tandis qu’avec deux, sont Giri et Vitiugov.

Ils ferment la table générale, Yu avec un point et demi et Kovalev, avec un seul.

Demain, ils mesureront les forces Dubo-Artemiev; So-Doubt; Giri-Kovalev; Yu-Firouzja; Xiong-Vitiubov; Van Foreest-Anand et Carlsen-Caruana.

mv / rws

