Le «joueur d’équipe» Nick Kyrgios admet qu’il manque de motivation lorsqu’il «joue pour lui-même»

Nick Kyrgios a été sur son meilleur comportement lors de la Coupe ATP, mais il admet que faire partie d’une équipe a encore une fois eu un impact positif sur lui car il «a du mal à se lever» quand il «joue pour lui-même».

Le joueur de 24 ans a joué un rôle de premier plan dans la course de l’Australie à la demi-finale, mais les hôtes se sont montrés très courts contre l’Espagne samedi alors qu’ils ont perdu le caoutchouc 2-1 avec Kyrgios descendant à Roberto Bautista Agut.

Tout au long du tournoi, Kyrgios a été plein d’enthousiasme et n’a jamais failli perdre l’intrigue.

CARRÉ FINAL! Nick @ NickKyrgios et @alexdeminaur économisent QUATRE points de match et envoient les Australiens en demi-finale #ATPCup avec une victoire 3-6 6-3 18-16 contre Murray et Salisbury. pic.twitter.com/sQYDEb2K7D

– Tennis TV (@TennisTV) 9 janvier 2020

Il a toujours été ouvert sur le fait qu’il a eu du mal à se motiver, mais cela n’a pas été le cas à la Coupe ATP et il pense que cela dépend de l’environnement de l’équipe.

“Je ne sais pas ce que c’est. Quand je joue pour moi, je ne sais pas, j’ai du mal à me lever. Mes niveaux de motivation sont assez bas la plupart du temps », a-t-il déclaré.

«Quelque chose au sujet de ces gars et jouer pour eux le fait ressortir en moi. J’adore – je suis un joueur d’équipe.

«Si je l’avais fait, j’aurais probablement eu une très différente (six) années de ma carrière.»

Le capitaine de l’équipe australienne, Lleyton Hewitt, a eu des accrochages avec Kyrgios dans le passé, mais pour l’instant, il a apporté son soutien total derrière le natif de Canberra.

“C’est le défi. Il y a des moments où vous devez surfer sur la vague avec lui », aurait-il déclaré dans le Sydney Morning Herald.

“C’est quelque chose qu’il doit apprendre à gérer. J’espère qu’il reconnaît qu’il existe des moyens lorsque nous lui parlons du changement de fin et que nous traitons avec cela, où il peut également intégrer cela dans ses tournois individuels et comprendre ce qu’il doit faire là-bas.

«Qui sait – nous espérons tous, en tant qu’Australiens, qu’il pourra tout rassembler. Pour moi, cependant, il est important de le voir le faire et apprendre de ces expériences. “

