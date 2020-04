Le joueur du PSG montre son visage à Amancio Ortega malgré les critiques de la gauche

Ce sont des moments difficiles pour les ennemis et les détracteurs de Amancio Ortega, dont la fondation a déjà acheté du matériel médical pour lutter contre le coronavirus pour un montant de 63 millions d’euros. Le fondateur et actionnaire maximal du groupe Inditex (Zara) poursuit ses efforts pour en acquérir plus et continuer à faire des dons à l’Espagne pour vaincre la pandémie de Covid-19, tandis que de certains secteurs de gauche ils continuent de le critiquer. Fait intéressant, le gouvernement du Pedro Sánchez et Pablo Iglesias a maintenant créé un compte de don pour aider à combattre le virus …

Mais il n’y a pas que des calomniateurs. Il y a aussi de nombreux Espagnols qui remercient le Galicien pour leurs contributions, parmi eux des athlètes. Il y a quelques jours, c’est Salva Ballesta qui s’est rendue à Amancio Ortega et l’a remercié pour ses contributions, et un autre qui a clairement parlé en faveur du propriétaire d’Inditex est Ander Herrera, footballeur pour le PSG et ancien United, Athletic ou Zaragoza.

“Merci encore Amancio Ortega”, a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux le 18 mars. Il savait sûrement qu’il allait recevoir des critiques de la gauche, comme cela s’est produit plus tard, mais il ne semble pas trop s’en soucier. Quelques jours plus tard, il a partagé sur son compte Instagram un tweet du journaliste Juan Ramón Lucas dans lequel les dons de l’homme d’affaires étaient à nouveau salués.

«Amancio Ortega dépense 63 millions d’euros dans les respirateurs (1450), les masques (3 millions), les kits de détection (1 million) et 450 lits d’hôpital. Mieux vaut arrêter le non-sens et payer plus d’impôts, non? Pour qu’avec eux, il soit géré par l’Autorité avec l’efficacité que nous voyons », a écrit le journaliste et a partagé le footballeur né à Bilbao et élevé à Saragosse (image ci-dessous). Le joueur du PSG n’est pas limité aux tentatives de diffamation de la gauche …

L’histoire partagée par Ander Herrera.

Merci encore Amancio Ortega

– Ander Herrera (@AnderHerrera) 18 mars 2020