Le joueur du PSG pourrait être accusé d’avoir aidé un réseau de prostitution VIP

Najila Trindade recharger. Après avoir accusé Neymar de viol l’année dernière, le mannequin brésilien prépare une nouvelle plainte contre l’attaquant du Paris Saint Germain, l’accusant d’un possible délit d’organisation d’un réseau de prostitution VIP, selon le programme brésilien Fofocalizando.

Selon ces informations, Neymar emmènerait des femmes pour exploitation sexuelle du Brésil en France à travers ledit réseau de prostitution. L’accusation n’aurait pas encore été déposée, puisque l’avocat du mannequin, Cosme dos Santos, la prépare. Cette fois, il le présentera à la justice française au lieu de la justice brésilienne dans le cadre de la stratégie juridique, car le délit s’est produit à Paris et ils veulent avoir une plus grande sécurité juridique après avoir déposé le dossier précédent.

Il faut se rappeler que l’accusation de violation contre le crack brésilien a été déposée pour manque de preuves. Puis Neymar a publié les photos intimes du mannequin et elle l’a accusé de le faire pour la venger et l’humilier. La vérité est que Najila Trindade a fini par être accusée de “calomnie, extorsion et fraude” après avoir accusé la Brésilienne de l’avoir violée. Par conséquent, son avocat préfère le juger devant la justice française que devant le brésilien.

Pour le moment, et selon les informations de ce journal, Les avocats de Neymar n’ont pas encore reçu d’avis juridique pour une nouvelle accusation par le modèle. Cette nouvelle action en justice contre la star de l’équipe parisienne n’a pas encore été présentée et il reste à voir si elle se concrétise enfin devant la justice française.

Pour l’instant, Najila a perdu une des demandes et tout indique que celui présenté pour la diffusion de ses photos sera également résolu en faveur du joueur, puisque le ministère public de Rio de Janeiro assurerait que les 10 l’auraient fait pour se défendre contre l’accusation de violation.