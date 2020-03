Le joueur était sur le point de signer pour le Deportivo de La Coruña

C’était il y a de nombreuses années, mais c’est toujours curieux et même surprenant. Quand Cristiano Ronaldo Il était encore adolescent et commençait à émerger dans le Lisbonne Sporting, club dans lequel il s’est entraîné comme joueur, Le Deportivo de La Coruña était sur le point de signer qui est devenu plus tard l’un des meilleurs joueurs du monde (ou le meilleur, selon qui).

Une autre équipe espagnole comme Malaga a également demandé un jeune CR7 qui commençait déjà à faire du mal au ballon, mais Dépor est allé plus loin. Tout ce qui s’est passé en 2002 lui a raconté en détail récemment Eduardo López Beci, ancien joueur et ancien secrétaire technique du Deportivo, précisément le directeur sportif du club galicien de l’époque.

«J’allais suivre Simao et Cristiano Ronaldo était dans le match. Il a très mal joué, mais il a fait une série de choses qui me paraissaient impossibles à cause de son audace et cela a attiré mon attention et j’ai demandé qui il était », explique Beci, qui a contacté Augusto César Lendoiro, président du Deportivo de La Coruña cette fois, pour poser des questions sur Cristiano.

Mendes a fait signer sa signature par United

Mais ça ne pouvait pas l’être. Le représentant portugais, qui était déjà Jorge Mendes, avait un accord avec Manchester United, qui avait déjà suivi CR7 et l’avait attaché dès qu’il le pouvait. «Simao, très bien, mais Je lui ai dit que celui à suivre était Cristiano Ronaldo. Il a parlé avec Mendes, mais j’étais déjà signé par Manchester United », ajoute Beci.

Il y a des années, c’est Lendoiro lui-même qui évoquait la possibilité d’avoir signé Cristiano au début du siècle: «Le sport ne nous l’a pas proposé, nous l’avons vu. Pas moi, mais Beci, qui était le secrétaire technique du Deportivo et ancien joueur de l’équipe des jeunes, précisément avec moi. Il a vu Cristiano et nous l’a dit. Nous lui demandons un prix. J’ai vu des vidéos. Il avait 16, 17 ou 18 ans et ils nous ont déjà demandé 11 ou 12 millions euros pour lui, ce qui a mis fin à la fête ».