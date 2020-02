Le joueur international de handball Víctor Tomás annonce sa retraite en raison d’un problème cardiaque

Le joueur de Barcelone et l’équipe espagnole Víctor Tomás a annoncé sa retraite à la fin de la saison en raison d’un problème cardiaque. Ce lundi, il est apparu lors d’une conférence de presse avec le président de l’entité, Josep Maria Bartomeu, pour communiquer sa décision de mettre fin à sa carrière 18 ans après ses débuts avec la première équipe de l’équipe du Barça: «La raison de cet appel c’est parce qu’il y a quelques mois, j’ai été détecté un problème cardiaque qui aggrave mon cœur année après année ».

«Grâce aux services médicaux du club, un problème cardiaque a été détecté. Dans le cas de continuer à demander à mon cœur ce qu’exige le handball professionnel, il peut continuer à affecter dans ma vie quotidienne, dans des choses aussi simples que de jouer avec mes enfants. C’est pour cette raison que J’ai décidé d’annoncer que je prendrai ma retraite du handball professionnel à la fin de cette saison«, A déclaré le joueur.

Víctor Tomás, qui aura 35 ans le 15 février, a reconnu qu’avec ce niveau d’exigence s’il continuait à mettre “ma santé et ma vie” en danger. Son contrat a pris fin en juin de cette année et Barcelone l’avait contacté pour le renouveler, comme l’a reconnu le joueur lui-même. Cependant, il a décidé de ne pas mettre sa santé en danger et de mettre fin à sa carrière dans le handball. «Les 23 dernières années de ma vie ont été comme un rêve», a-t-il expliqué.

L’ailier droit du Barça met fin à son stage de joueur de handball avec un palmarès impressionnant: 11 ligues, 10 coupes du roi, 3 ligues de champions et 4 Super Globe, entre autres. Alors qu’avec le séléction espagnole a remporté un total de quatre médailles, étant l’or du World Handball 2013 le plus remarquable de tous. Tomás n’est pas allé dans le passé européen où l’Espagne a obtenu le titre et le billet direct pour les Jeux Olympiques.