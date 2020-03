Le joueur le plus précieux non encore convoqué dans chacune des meilleures équipes mondiales

1. France – Aymeric Laporte

Le joueur le plus précieux qui n’a pas encore joué pour l’équipe championne du monde est le défenseur de Manchester City. On dit que Deschamps ne le convoque pas en raison de sa personnalité et de ses difficultés à s’intégrer dans le groupe.

Valeur vénale: 75 000 000 €

2. Espagne – Carlos Soler

Le milieu de terrain de 23 ans a fait toute sa carrière à Valence, de la base à la première équipe, où il a fait ses débuts en 2017. Avec l’Espagne, il a joué en U19 et en U21 et attend sa première en majeur.

Valeur vénale: 50000000 €

3. Angleterre – Aaron Wan-Bissaka

Formé à Crystal Palace, l’équipe est venue à Manchester United en 2019 pour une valeur de 55 millions d’euros. Il a joué dans les catégories anglaises sous 20 et sous 21, mais n’a pas encore fait ses débuts dans la majeure.

Valeur vénale: 40000000 €

4. Brésil – Malcom

L’attaquant qui jusqu’à récemment était un joueur de Barcelone milite aujourd’hui dans le Zenit de Saint-Pétersbourg en attendant que Tité le convoque pour la première fois dans l’équipe nationale brésilienne.

Valeur vénale: 40000000 €

5. Italie – Alessandro Bastoni

A 20 ans ce défenseur central qui a représenté l’Italie du sub 15 au sub 21, mais qui n’a pas encore atteint sa chance dans l’équipe senior. Il a commencé à Atalanta, est un joueur de l’Inter et à Calcio a également joué à Parme.

Valeur vénale: 35 000 000 €

6. Allemagne – Robin Gosens

L’Allemagne donne souvent naissance à ses jeunes talents rapidement et c’est pourquoi il est frappant que le côté gauche de l’Atalanta n’ait pas encore fait ses débuts. Gossens a 25 ans et a également la nationalité néerlandaise.

Valeur vénale: 25 000 000 €

7. Hollande – Mohamed Ihattaren

D’origine marocaine, Mohamed Ihattaren est né à Utrecht en 2002 et a joué toute sa carrière avec le maillot du PSV Eindhoven. Il a déjà représenté la Hollande du sub 15 au sub 19 et attend son appel en majeur.

Valeur vénale: 22 000 000 €

8. Argentine – Thiago Almada

L’Argentin le plus précieux qui n’a pas encore été convoqué dans l’équipe senior est l’attelage de 18 ans qui le casse à Vélez. Almada est l’une des plus grandes promesses du football argentin.

Valeur vénale: 20000000 €

9. Belgique – Zinho Vanheusden

Le défenseur de 20 ans du Standard de Liège est le Belge le mieux coté du marché, sans match dans l’équipe senior. Il a représenté son pays dans tous les jeunes sélectionnés et a passé à l’Inter Milan.

Valeur vénale: 18 000 000 €