Le joueur PSG remplace Messi et est déjà le joueur le plus complet

L’Observatoire du football CIES a publié une liste des footballeurs les plus complets des cinq ligues majeures, en tenant compte de l’étirement des six derniers mois. Kylian Mbappé du PSG mène l’étude en tant que joueur le plus remarquable, devant un Leo Messi qui est neuvième.

Dans cette étude, ils prennent en compte différents facteurs pour marquer des joueurs de football: récupérations, occasions, tirs au but, passes, etc. En fait, l’importance et l’influence de ces facteurs sur le reste de l’équipe sont également prises en compte.

À partir de ces données, Ils ont déterminé que Kylian Mbappé était le footballeur le plus complet des six derniers mois. Leo Messi, cependant, occupe la neuvième position du tableau, une position très basse connaissant la qualité de l’Argentin. Derrière l’attaquant du PSG se trouve son coéquipier Marco Verratti.

Le podium est complété par un autre footballeur du PSG, le défenseur Kimpembe. Les paramètres qu’ils ont pris place au centre de Liverpool Joe Gomez et l’attaquant d’Atalanta Ilicic comme quatrième et cinquième à égalité de points. En sixième et septième place, deux autres joueurs du PSG: Ángel Di María et Neymar.

Le huitième est pour Virgil Van Dijk, qui est à égalité de points avec Neymar. Derrière le Néerlandais de Liverpool, celui mentionné ci-dessus Leo Messi, que vous devez vous contenter de la neuvième position. Au dixième, également à égalité de points, David Alaba et Toni Kroos, le premier joueur du Real Madrid à figurer sur la liste.