Le joueur reconnaît avoir été tenté par des groupes d’Hospitalet

Le footballeur de Wolverhampton, qui aspire à être convoqué par Luis Enrique avec l’équipe nationale, se souvient de sa jeunesse à Hospitalet. Heureusement pour Adama Traoré Il a toujours été clair qu’il voulait être footballeur.

Interrogé dans une interview pour Sport sur sa tentation par un groupe, le joueur de 24 ans a avoué: «Oui. Beaucoup de fois. Moi, mon frère, un ami dominicain, tout le monde. A cette époque, l’appartenance à un groupe était populaire. Mais nous avions une mentalité différente, Nous voulions être footballeurs, nous ne voulions faire partie d’aucun groupe, dans toutes sortes de combats. Et des combats ont été vus presque tous les jours. »

Adama Traoré a reconnu s’être battu

Adama Traoré reconnaît non seulement avoir vu des combats, mais aussi y avoir participé: «Oui, bien sûr. Dans l’école où il était, il y avait des groupes et ils se battaient constamment. Ils ont fait du bon boulot à Hospitalet, tout s’est beaucoup calmé” «J’ai vu, et aussi J’ai vu des combats avec des chauves-souris, des couteaux, des bouteilles, tout», A ajouté la fin du Wolverhampton.

Surpris de voir comment Adama Traoré Il parlait d’Hospitalet, le journaliste y a insisté. “Plusieurs fois, en dehors de Hospitalet, si dans votre pièce d’identité vous avez indiqué que vous étiez de Hospitalet, il y avait certaines discothèques qui ne vous laissaient pas entrer. Et ce n’est pas bon non plus, car je suis un exemple qui ne définit pas le lieu où vous êtes né, mais comment ils vous ont élevé, quelle est votre mentalité et quels sont vos objectifs », a-t-il déclaré.

“Dans un combat, vous devez décider si ce que vous voulez est de suivre le bon chemin, de continuer à travailler, de garder tout légal. Si vous voulez l’illégal que vous avez là-bas ensuite, ils vous le donneront rapidement », a ajouté un Adama Traoré qui a choisi la voie droite, qui s’est formée dans les catégories inférieures de la Barcelone avant de tenter sa chance au Premier ministre.