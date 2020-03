Le jour de l’ouverture est presque arrivé – Où est Yasiel Puig?

Environ quatre minutes après avoir quitté la maison pour un long voyage, je commence à craindre d’avoir oublié quelque chose. J’ai peut-être laissé la porte déverrouillée, ou oublié d’emporter mon ordinateur portable, ou laissé mes lunettes sur ma table de nuit; même si je n’ai jamais fait aucune de ces choses auparavant, il y a une peur constante de ne pas avoir quelque chose d’essentiel, et je serai à 1 000 miles de chez moi avant de m’en rendre compte.

La saison 2020 de la MLB doit être furtivement dans ses poches en ce moment, car nous ne sommes qu’à trois semaines et demie du jour d’ouverture et Yasiel Puig est toujours un agent libre. Il est absurde qu’une si grande partie du paysage du baseball ne soit pas signée, même si elle a été camouflée par l’intersaison la plus étrange d’une génération. D’autant plus que le genre de concours de visionnement de plusieurs millions de dollars qui est devenu la norme au milieu des années 2010 en agence libre a pratiquement disparu cette intersaison; Sur les 45 joueurs de mon classement des meilleurs agents libres cet hiver, seul Puig reste au chômage.

L’histoire du baseball a toujours été une combinaison difficile de la mythologie du homepun et de l’empirisme rigide; c’est un sport qui arrondit fièrement et régulièrement les chiffres au millième, mais qui est soutenu par des anecdotes et des légendes vieilles de plusieurs décennies qui sont juste un peu trop bonnes pour survivre à la vérification des faits. Mais le baseball ne serait pas ce qu’il est si ce n’est pour son dossier statistique exhaustif, ou sans la couleur fournie par les personnages qui ont produit ces disques ou les conteurs qui étaient là pour regarder.

Parfois, les chiffres sont si bons qu’ils créent leur propre légende; tel sera probablement l’héritage de la star définitive de cette génération, Mike Trout, un talent joyeux et captivant mais aussi un homme studieusement non controversé, qui pourrait bien être le plus grand joueur que le sport ait jamais vu. Nous n’avons pas besoin de folklore pour comprendre la truite, il suffit d’accéder à Baseball Reference. De manière générale, il en va de même pour Clayton Kershaw, Mookie Betts, Albert Pujols et la plupart des autres grands du 21e siècle.

Ensuite, il y a Puig, qui n’est en aucun cas un grand générationnel mais qui a laissé tout aussi indélébile une empreinte sur le jeu dans sa courte carrière que n’importe lequel de ses contemporains. Au cours de l’interminable débat sur le Temple de la renommée Jack Morris, il était courant pour les écrivains qui couvraient Morris et soutenaient sa candidature face à des preuves statistiques de dire quelque chose dans le sens de «Vous devez être là pour le comprendre». Certains joueurs transcendent vraiment les chiffres, mais je me souviens d’un jeune écrivain réfutant cette ligne de critique en disant que si les gens qui ne voyaient pas Morris ne pouvaient pas apprécier sa grandeur ineffable à travers le compte rendu écrit de sa carrière, cela représentait un échec de la génération de journalistes chargés de capturer le sport et de le consacrer à l’histoire.

Aucun joueur de balle contemporain ne me fait ressentir ce fardeau avec autant d’acuité que Puig. Même si ceux d’entre nous qui couvrent maintenant le jeu sont à la hauteur de la tâche de communiquer son style et son impact uniques, ce serait bien d’avoir, disons, un jeune Roger Angell ou Buck O’Neil juste pour être en sécurité.

Puig a fait ses débuts dans les ligues majeures deux ans après Trout, en juin 2013. En tant que recrue, il a frappé .319 / .391 / .534, ce qui aurait été assez bon pour remporter les honneurs de recrue de l’année NL dans n’importe quelle saison qui n’a pas également en vedette les débuts de l’as Marlins José Fernández. C’est à ce moment-là que les débuts de Trout, Bryce Harper, Manny Machado et Fernández en succession rapide ont donné l’impression erronée que chaque équipe avait un futur Temple de la renommée d’âge universitaire en attente dans les coulisses, et Puig semblait être le prochain membre de ce club .

Et pourtant, de manière cruciale, les chiffres n’ont jamais été vraiment importants en tant que tels pour Puig. Tout ce que le Cubain de 22 ans a fait était remarquable, conçu sur mesure pour un paysage médiatique qui était encore aux prises avec des gifs et des vidéos intégrées. Puig pouvait frapper la balle d’un mile et la lancer deux fois. Il a combiné ces compétences avec une vitesse incroyable, en particulier pour quelqu’un qui semblait pouvoir soulever une locomotive à mort et courir avec une démarche frénétique de brouillage. À l’époque où la culture américaine de baseball dominait toujours l’idée que les hommes exprimaient parfois leurs émotions, Puig riait, souriait, criait et, surtout, retournait sa batte.

Chaque détail qui a émergé à propos de Puig le faisait ressembler davantage à un personnage de Major League ou The Great American Novel. Le voyage de Puig de Cuba à Los Angeles a comporté des affrontements déchirants avec des passeurs au Mexique. Et non seulement les Dodgers l’ont signé pour un contrat de 42 millions de dollars, mais ils l’ont fait même si le directeur du dépistage, Logan White, n’avait vu que Puig s’entraîner au bâton.

L’habileté et le raffinement du jeu de Puig sont longtemps passés inaperçus – et je dirais qu’il est toujours sous-estimé en tant que défenseur et frappeur de contact – en raison de sa propension à prendre des risques des deux côtés du ballon. Il a vu et essayé de saisir les avantages que la plupart de ses contemporains et concurrents étaient trop constitutionnellement conservateurs pour envisager. Dans un sport plus fluide, il aurait été vénéré comme un maître improvisateur ou un sorcier créatif; au lieu de cela, nous avons eu des années de discours national sur le baseball pour frapper l’homme de coupure.

Une grande partie de cette critique était exagérée, le résultat de la frustration face aux échecs des Dodgers en séries éliminatoires avant que Kershaw ne devienne un bouc émissaire, ou l’inconfort causé par Puig aux joueurs, entraîneurs et experts qui n’étaient tout simplement pas à l’aise avec une star afro-cubaine qui semblait d’avoir peu d’utilité pour les normes américaines de baseball. (Les histoires les plus salaces sur Puig en tant que cancer du club-house tournent autour de ses conflits avec Zack Greinke, qui n’est pas exactement le joueur le plus facile à s’entendre avec lui-même.) Peu importe combien de fois Puig a pris des chances stupides sur les bases ou a contourné un jeu sûr pour un Je vous salue Marie qui se soulève sur le diamant, il n’a jamais été un négatif net du point de vue de la production sur le terrain.

L’étude empirique exhaustive du baseball a conduit au plus haut niveau de jeu de l’histoire du sport, mais il a également rendu le jeu quelque peu prévisible. Puig pouvait faire quelque chose d’inattendu, bon ou mauvais, à tout moment. Plus que cela, il était provocateur. De nos jours, les gens qui sont appelés «provocateurs» sont des trolls de mauvaise foi béat, mais juste en étant lui-même et en jouant le jeu comme bon lui semble, Puig a divisé l’opinion publique et a forcé la culture américaine du baseball à poser des questions sur – et finalement à changer – sa propre valeurs. Aussi amusant qu’il a été de regarder, il est encore plus amusant de parler.

Mais il est facile de comprendre pourquoi les Dodgers l’ont trouvé frustrant et, au milieu d’une saison 2016 particulièrement turbulente et improductive, a rétrogradé Puig en Triple-A. Moins d’une semaine après son envoi à Oklahoma City, Puig a de nouveau fait la une des journaux en faisant sortir ses coéquipiers après une perte et en publiant leurs exploits sur Snapchat.

Après son retour dans les majors, Puig se réinvente. Il était autrefois la jeunesse excitable et ingouvernable, le genre de joueur qui a gagné le surnom de «cheval sauvage» et qui ne portait pas. 66 parce qu’un directeur du clubhouse des Dodgers le traitait de «petit diable». Au moment où les Dodgers ont atteint les World Series en 2017, Puig était devenu l’un des meilleurs joueurs de champ défensifs du jeu et une figure clé de vétéran d’une jeune équipe.

Et pourtant, nous avons encore assisté à de nombreuses célébrations exubérantes, des flips de chauve-souris aux remous de langue en passant par de grosses bécasses au visage pour avoir frappé l’entraîneur Turner Ward. Puig était toujours Puig, juste un peu plus âgé et plus en contrôle. Les Dodgers ont échangé Puig contre les Reds en 2018 dans une baisse de salaire, et il a rebondi de Cincinnati à Cleveland pour devenir agent libre depuis lors. De temps en temps, il fait quelque chose d’actualité, comme le temps où Chris Archer a jeté derrière Derek Dietrich et Puig a essayé de combattre l’ensemble de la liste des 25 pirates par lui-même en réponse, mais alors qu’il complète ses 20 ans devant les lumières de Los Angeles, ces les moments sont moins nombreux et plus éloignés.

Puig n’a jamais reproduit la promesse offensive qu’il a montrée en tant que recrue, et à ce stade de sa carrière, il y a un argument à faire qu’il ne devrait pas être un voltigeur de tous les jours pour une bonne équipe. Cela arrive à tout le monde tôt ou tard, mais il est toujours un joueur utile pour une équipe qui a besoin de quelqu’un pour frapper le lancer droitier (conformément à l’étrangeté de la carrière de Puig, il a publié d’énormes divisions de peloton inversé en 2017 et 2018) et jouer défense solide dans le champ droit. Plus que cela, nous sommes à un an seulement de Puig étant un habitué supérieur à la moyenne pour les champions consécutifs de la Ligue nationale. Si les clubs rivaux font tout leur possible pour échanger contre des noms tels que Nomar Mazara et Hunter Renfroe, quelqu’un devrait être intéressé par Puig, sur plus qu’un contrat de ligue mineure ou un contrat de preuve d’un an.

Franchement, nous méritons de regarder la maturation continue de l’une des figures de baseball les plus intéressantes des années 2010. Peut-être que Puig deviendra un jour un joueur-entraîneur de facto, comme un Jason Giambi des derniers jours, ou même le genre de sage conteur qui aurait pu capturer sa propre carrière si bien. Cela, comme tout ce que Puig a fait d’autre, serait quelque chose à voir. Je ne pensais tout simplement pas que ce serait une possibilité à considérer lors de l’entraînement printanier de la saison de 29 ans de Puig, car il reste sans contrat, attendant que le match qu’il bouge ressente son absence.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer