▲ Roger Mayweather, un ancien champion du monde poids plume et poids welter, est décédé hier à 58 ans à Las Vegas; Il était l’une des personnes les plus importantes de ma vie à l’intérieur et à l’extérieur des anneaux, a déclaré son neveu Floyd, dont il était entraîneur. À une occasion, Black Mamba a affronté Julio César Chávez.Photo Ap

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. a12

