Le journaliste d’Azteca Deportes qui a été licencié pour “ne pas avoir montré plus de peau”

L’ancien pilote de Hot Sports et The Protagonists, Rebeka Zebrekos, a revécu le malheureux épisode qu’il a vécu lors de son passage Aztec Sports après avoir été licencié pour “ne pas avoir montré plus de peau”.

Dans le cadre de Journée Internationale de la Femme et Une journée sans nous, la chaîne de télévision d’Ajusco a partagé une vidéo dans laquelle elle met en lumière le travail de ses collaborateurs, provoquant une réaction négative du journaliste, les femmes qui est apparue est celle qui l’a forcée à sortir en maillot de bain.

Quelle bravoure et quelle hypocrisie! Fernanda est dénoncée pénalement car c’est elle qui a directement demandé que je sois en maillot de bain, c’est elle qui voulait que j’aille dîner avec des sponsors, c’est elle qui m’a dit qu’en tant que mère je devais endurer. Https: // t. co / EFBbHZCyn7

“Très courageux Fernanda pour faire vidéo hypocrites Pourquoi vous ont-ils caché alors quand le juge vous a appelé à témoigner? Il s’ensuit le processus et les tests, audios et vidéos qui démontrent que vous allez déclarer et n’échapper à la justice », a lancé le communicateur.

“Quelle stratégie basse, opportunisme pur. Ils utilisent le chômage des femmes ces Aztèques pour être des “protagonistes” dans les réseaux et avoir de la visibilité avec de faux messages de solidarité et de soutien à Femme. Eh bien, je ne m’arrête pas pour montrer ses abus et sa misogynie, j’ai vécu sa haine des femmes », a-t-il ajouté.

Il convient de noter qu’après ces messages de Zebrekos et de ceux qui partagent leur cause la télévision a téléchargé la vidéo des réseaux sociaux, cependant, n’a pas répondu à cette injustice dont il est fait état.