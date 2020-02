Le juge Aaron a expliqué pourquoi il avait supprimé le tweet du MVP de Jose Altuve des Astros

Le scandale de la tricherie des Astros aura des fans et des joueurs de grande ligue qui regarderont le titre des Houston World Series 2017 sous un jour entièrement différent. Nous avons déjà vu ce sentiment se manifester dans les pratiques d’ouverture de l’entraînement printanier.

Eh bien, vous pouvez maintenant compter le cogneur des Yankees Aaron Judge comme la dernière star de la MLB à avoir trompé les Astros.

Le juge a parlé aux journalistes lors de l’entraînement printanier des Yankees à Tampa mardi, et il n’a pas retenu les champions de 2017. Il a même admis avoir supprimé son tweet de félicitations à Jose Altuve à la suite du prix MVP du joueur de champ intérieur Astros en 2017. Altuve a devancé le juge pour le prix par une marge de 405-279.

Le juge a déclaré qu’il avait supprimé le tweet peu de temps après la rupture de l’histoire initiale concernant les allégations de Mike Fiers.

Les fans ont remarqué que le tweet avait été supprimé le mois dernier et beaucoup soupçonnaient que cela avait à voir avec le scandale de la triche. Le juge l’a confirmé mardi.

Il a dit:

«Ouais, je pense que je l’ai pris au moment même où l’histoire a éclaté. Juste quand je pense que Mike Fiers est sorti, a parlé avec The Athletic et a déclaré que c’était ce qui se passait en ’17. Une fois que j’ai entendu cela, j’ai juste – j’avais mal à l’estomac. Juste pour découvrir… J’avais beaucoup de respect pour ces gars et ce qu’ils ont fait, surtout ce qu’ils ont fait pour la ville de Houston et toute cette organisation, mec. Une équipe qui était à la dernière place, a bien rédigé, a recruté les bons joueurs et a finalement atteint les World Series. J’avais beaucoup de respect pour eux. La façon dont ils ont joué, ce qu’ils ont fait. Et pour découvrir que ce n’était pas gagné. Ils ont triché. Cela ne me convenait pas, et je n’avais tout simplement plus l’impression que le message que je voulais signifiait vraiment la même chose. “

Le juge a poursuivi en disant que le titre des Astros 2017 n’avait aucune valeur. Les Astros ont éliminé les Yankees dans les ALCS 2017 et 2019.

