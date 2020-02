Le juge sépare Málaga de la famille et nomme un administrateur judiciaire

Le cheikh Abdullah Al-Thani et ses trois enfants conseillers de Malaga Depuis jeudi, ils sont séparés de la direction de l’entité, selon la résolution de la juge María Ángeles Ruiz, qui nomme administrateur judiciaire de José María Muñoz pendant six mois extensible et cela devient le chef du club malaguista.

Comme demandé par l’accusation, le juge exige également des propriétaires une caution de 5,4 millions d’euros. En cas de non-traitement, les avoirs des propriétaires de club seraient saisis, c’est-à-dire leurs actions.

Les Al-Thani ont désormais la possibilité de faire appel dans les cinq prochains jours tant au même juge qu’à la Cour provinciale. Cependant, les délais sont courts et la peine peut être ferme très prochainement. Le juge était basé sur la perquisition de la police effectuée à La Rosaleda ainsi que sur les documents fournis par le Conseil supérieur des sports et la Ligue. La situation économique du club est critique, avec une gestion à la dérive et avec des signes de crimes.

Un scénario également possible est que, malgré le fait que les propriétaires de Malaga recourent à la peine, l’administrateur judiciaire prendra la relève maintenant. Son travail, organiser le club structurellement et financièrement pour éviter les fuites d’argent superflues. Ce n’est pas le premier club d’Espagne intervenu judiciairement. L’affaire la plus médiatique a eu lieu il y a deux décennies, lorsque le juge Manuel García Castellón a saisi les comptes de l’Atlético de Madrid, licencié tout son conseil d’administration avec Jesús Gil à la tête et nommé Luis Manuel Rubí administrateur judiciaire de l’entité.