Le Kansas a célébré la rediffusion du championnat de 2008

Les Kansas Jayhawks auraient participé au tournoi NCAA de cette année en tant que favoris prohibitifs pour couper les filets à Atlanta, après avoir terminé la saison au premier rang dans tous les grands sondages.

Mais comme nous le savons, le tournoi NCAA 2020 a été annulé au milieu de la pandémie de coronavirus, qui a laissé un énorme vide pour les fans de basket-ball des collèges et, bien, le calendrier de programmation de CBS.

Ainsi, les fans du Kansas ont dû faire une rediffusion.

Dimanche, CBS a diffusé une rediffusion complète du match de championnat national 2008 – le classique des heures supplémentaires entre le Kansas et l’équipe de Memphis dirigée par Derrick Rose. Le Kansas a surmonté un déficit de neuf points en un peu plus de deux minutes et a égalé le match avec un Mario Chalmers 3 pour envoyer le match en prolongation.

Bill Self et Chalmers ont tous deux tweeté en direct le match, ce qui était super. Chalmers appelait son coup tandis que Self jetait quelques théories du complot sur Memphis en jetant de l’eau sur le terrain pour forcer un roulement.

Mais lorsque le match s’est terminé (à nouveau) dans une victoire de 75 à 68 au Kansas, les fans du Kansas se sont rendus au centre-ville de Lawrence et ont célébré un championnat de leurs voitures comme si cela venait de se produire – agitant des drapeaux et klaxonnant. C’était une célébration à distance sociale 12 ans plus tard.

Le Kansas n’aura pas vraiment l’occasion de célébrer un championnat cette année – bien que les Jayhawks aient la meilleure prétention au titre – mais cela a néanmoins créé une distraction amusante.

.