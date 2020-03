Le Kansas réagit aux allégations contre Bill Self

Le Kansas a réagi aux allégations formulées contre Bill Self en septembre dernier dans un avis d’allégations de la NCAA. La réponse a été assez standard.

À la fin de l’année dernière, la NCAA a publié de sérieuses accusations concernant des irrégularités impliquant les équipes de basket-ball et de football des Jayhawks. Plus particulièrement, l’école a été accusée de cinq violations de niveau 1.

Tous les chargeurs sont nés à la suite d’un procès fédéral concernant la corruption dans les cerceaux des collèges et la façon dont Adidas aurait participé à un système de rémunération au jeu.

Jeudi, le Kansas a publié un communiqué déclarant que les témoignages du procès «ne soutiennent absolument pas la conclusion qu’Adidas ou tout employé d’Adidas a agi en tant que représentants de l’Université pendant la période en question. Les individus officiellement associés à Adidas ont agi dans leur propre intérêt en donnant de l’argent à la famille et aux tuteurs des étudiants-athlètes. »

Au-delà de cela, les Jayhawks ont également répondu aux allégations faites spécifiquement à Self.

“L’entraîneur-chef Bill Self n’avait connaissance d’aucune infraction aux règles de la NCAA ni de conduite illicite de la part d’Adidas, de ses employés ou de ses consultants”, indique le rapport.

«De plus, comme l’Université l’a noté en septembre 2019, de nombreuses preuves démontrent incontestablement que Coach Self a, en fait, favorisé un climat de conformité et surveillé pleinement son personnel.

«Les accusations portées contre Coach Self ne sont pas fondées sur des faits.»

Self a fait l’objet de nombreuses discussions ces dernières semaines. Il y a eu une conversation générale sur la façon dont ses Jayhawks se débrouillent cette année, des rumeurs de son départ pour prendre le contrôle des San Antonio Spurs, et maintenant ce discours sur la violation de la NCAA.

Il sera intéressant de voir si tout cela finit par distraire les Jayhawks se dirigeant vers March Madness.

En relation: Drew Brees révèle où Tom Brady ira en 2020