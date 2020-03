Le Kansas revendique le titre national après l’annulation du tournoi NCAA

Au cours des dernières 24 heures, la décision semblait de plus en plus inévitable. Jeudi, c’est arrivé.

Le président de la NCAA, Mark Emmert, a annoncé que les tournois NCAA masculins et féminins – en plus de tous les championnats d’hiver et de printemps – seraient annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela signifie pas de parenthèses, pas de March Madness, pas de Cendrillon et pas de match de championnat national. Mais cela devrait-il également signifier qu’il n’y a aucun champion?

Ce tournoi de la NCAA semblait être aussi ouvert que n’importe quel tournoi de mémoire récente, mais une équipe s’était certainement séparée du reste du peloton au cours des deux derniers mois. Et c’était le Kansas.

Les Jayhawks, vainqueurs de 16 matchs de suite et d’un titre de la saison régulière des Big 12, sont entrés dans la semaine en tant qu’équipe n ° 1 unanime dans tous les grands sondages. En fait, le Kansas était un tel verrou que la tête de série globale n ° 1 que le gourou du support d’ESPN, Joe Lunardi, a déclaré que le Kansas aurait pu complètement ignorer le tournoi Big 12 (welp) et toujours obtenir la première place au classement général du tournoi NCAA.

S’il y a jamais eu une équipe qui pourrait se qualifier pour l’UCF et remporter un championnat cette saison, c’est le Kansas.

Lorsque vous regardez les critères que le comité du tournoi de la NCAA utilise pour ses sélections – NET, ESPN record of force, BPI, KPI, KenPom, Sagarin – le Kansas s’est classé n ° 1 dans chacun de ceux-ci, à l’exception de NET (qui ils étaient n ° 2). Les Jayhawks termineront la saison en tant que numéro un à l’unanimité dans les sondages Associated Press et USA TODAY Coaches.

Ce ne sera pas une décision populaire de tous les fans non-Kansas, mais si le Kansas va de l’avant et accrocher une bannière à Allen Fieldhouse, ce serait justifiable compte tenu des circonstances. Après tout, le football universitaire a passé environ 125 ans à décider de son champion avec des sondages. Ce ne serait pas différent.

Le Kansas – tout comme la Caroline du Sud l’a fait du côté féminin avec Dawn Staley – a le travail nécessaire pour soutenir un championnat. Il reste à voir si la NCAA décide de reconnaître un champion de cette façon, mais le Kansas devrait aller de l’avant et le faire de toute façon – surtout compte tenu du nuage imminent de sanctions de la NCAA.

Cette idée est déjà diffusée parmi les fans de basket-ball universitaire.

La saison n’aura pas son One Shining Moment, mais elle devrait absolument avoir un champion.

