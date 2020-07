Le kit domicile de New Balance de Liverpool pour la saison 2020/21 est divulgué

Liverpool débutera la saison prochaine avec une médaille d’or en Premier League sur son tout nouveau kit Nike.

Cependant, cela aurait pu être si différent pour les champions de Jurgen Klopp s’ils avaient respecté leur contrat avec New Balance.

Les champions anglais et européens ont été contraints d’aller en justice avec la société américaine après leur refus d’honorer un contrat de 40 millions de livres sterling par an, qui a pris fin en mai.

Des images divulguées de ce que le maillot de Liverpool pour la saison 2020/21 sous New Balance a émergé en ligne

Heureusement, un accord a été conclu, ce qui signifie que les Reds termineront la saison en cours dans leur kit New Balance, avant de passer à leur bande Nike qui devrait sortir vers le mois d’août.

Pourtant, il semble que New Balance ait effectivement créé trois bandes pour les Reds avant que le nouvel accord avec Nike ne soit conclu.

Le site Web fiable Footy Headlines a publié des images de ce qui pourrait bien être le domicile, l’extérieur et les troisièmes bandes de Liverpool faites exclusivement par New Balance pour la saison 2020/21.

Avec un maillot domicile entièrement rouge avec une crête plus foncée, puis une bande jaune avec une troisième bande noire et citron vert, il semble que le côté d’Anfield était sur le point de confirmer son nouveau kit pour la saison.

Le nouveau kit à domicile de Liverpool pour la saison 2020/21 aurait pu ressembler à ceci sous New Balance

Les Reds ont souvent utilisé une bande jaune et cela aurait pu ressembler à New Balance

Le troisième kit fabriqué par New Balance aurait été noir avec des rayures jaunes et vertes

En octobre, Liverpool a fait valoir que Nike pouvait offrir plus pour leur marque que New Balance, le juge Teare statuant à Londres que «l’offre New Balance sur le marketing était moins favorable au Liverpool FC que l’offre Nike».

Il est affirmé que la légende de la NBA LeBron James, le musicien Drake et la superstar du tennis Serena Williams seront utilisés dans la campagne de marketing de Nike pour aider à soutenir l’attrait mondial de la marque, le juge statuant que New Balance ne pouvait pas égaler cela.

