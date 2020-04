Le kung-fu Eric Cantona a donné un coup de pied à un fan et Sir Alex Ferguson “ne lui a même pas donné le sèche-cheveux”, explique la légende de Manchester United, Gary Pallister

La légende de Manchester United, Gary Pallister, admet qu’il a regardé avec «choc et admiration» quand il a vu son coéquipier Eric Cantona sauter dans les tribunes pour donner un coup de pied au kung-fu.

Mais il n’a pas réussi à s’habiller de la part du manager Sir Alex Ferguson.

Cela fait maintenant plus de 25 ans que la colère du Français a provoqué l’un des incidents les plus célèbres de l’histoire de la Premier League.

Le 25 janvier 1995, Cantona s’est lancé dans la foule lors d’une attaque contre un fan de Crystal Palace qui, selon lui, l’avait agressé verbalement.

Le 25 janvier 1995, après avoir été expulsé lors d’un match de championnat au Crystal Palace, Cantona a stupéfait le monde du football en agressant un supporter alors qu’il quittait le terrain.

Il est apparu plus tard que le supporter a crié: «F ** k off back to France you French mother *****», et Cantona a ensuite été largement félicitée pour avoir tenté de chasser littéralement le racisme du football.

Cantona, qui a marqué 82 buts et remporté quatre titres de champion et deux doubles avec le club, a même déclaré que c’était son moment préféré sous un maillot uni.

«Mon meilleur moment? J’ai beaucoup de bons moments mais celui que je préfère, c’est quand j’ai donné un coup de pied au hooligan », a déclaré l’icône d’Old Trafford.

Cantona a été le catalyseur qui a conduit à l’ère la plus réussie de Manchester United de son histoire

À l’époque, cependant, cela signifiait un carnage pour United. L’attaquant a d’abord été banni par son club pour le reste de la saison, avant que la FA ne le transforme en une suspension de huit mois.

Cela a vu Cantona retourner en France dans un souffle, mais Sir Alex Ferguson l’a suivi là-bas et l’a rencontré dans un restaurant parisien, où il a réussi à convaincre l’attaquant que ce n’était pas la fin de sa carrière Man United.

Le reste, disent-ils, appartient à l’histoire.

Pallister était sur le terrain quand cela s’est produit et il a rejoint le Sports Bar dans leur dernière édition des «moments les plus fous du football» pour réfléchir sur l’incident et le cirque qu’il a créé.

Et il a admis que l’équipe United était stupéfaite et un peu déçue que Cantona ait échappé au célèbre traitement de sèche-cheveux de son patron après le match.

Gary Pallister a effectué 86 départs consécutifs en Premier League pour Manchester United

“Ce fut un moment assez choquant dans l’histoire du football”, a déclaré l’ancien défenseur de United.

«Ce n’était qu’Eric qui pouvait probablement faire quelque chose comme ça et c’était fou. Si vous connaissiez Eric et son personnage, il pourrait s’envoler s’il sentait qu’il se faisait du tort, et à cet égard, ce n’était pas une surprise, je suppose.

«Le jeu s’était arrêté au moment où il était expulsé, nous regardions Eric descendre le côté du terrain, puis je l’ai vu réagir à quelque chose et s’envoler dans la foule et c’était comme: ‘Wow, est-ce que je vois vraiment ce que Je regarde?’

“Notre équipier essayait de le tirer hors de la foule et ce n’était qu’une mêlée, tous les joueurs ont traversé – mais j’étais l’un des seuls joueurs à ne pas l’avoir fait. C’était juste sous le choc et la crainte de ce que je voyais.

«Ce fut un moment surréaliste.

Eric Cantona a été interdit de jouer pendant huit mois après avoir attaqué un fan en janvier 1995

“Dans le vestiaire, certains d’entre nous ont dit:” Eric va avoir le sèche-cheveux “, et comme Eric n’avait jamais eu le sèche-cheveux avant, nous pensions que ça allait être très intéressant …

«Alors, le gaffer entre et Eric est déjà habillé et assis dans le coin. Nous avons fini par faire match nul 1-1 à la fin et le gaffer a fait un bruit à quelques joueurs, a martelé quelques gars et la minute suivante, il s’est tourné vers Eric et nous avons tous pensé, «c’est ça».

“Mais ensuite, il l’a juste regardé et a dit:” Eric, tu ne peux pas faire ça, mon fils “. C’était la somme totale du sèche-cheveux pour Eric, ce qui était vraiment drôle.

«Mais nous en avons réalisé la gravité après cela. L’un des réalisateurs, Maurice Watkins, est entré en fonction, qui était avocat et nous avons réalisé la gravité de ce qui s’était passé et ce que les retombées allaient être.

«Eric avait ces points d’éclair, nous savions qu’il pouvait se casser et c’était arrivé plusieurs fois. Il avait été renvoyé ou s’était enfui avec deux ou trois choses lorsqu’il avait riposté ou réagi à un coup de pied ou avait fait tirer sa chemise.

“Mais nous avons également vu la façon dont il l’obtenait sur certains terrains, une partie du bâton qu’il recevrait en sortant du bus était horrible et tout s’est accumulé sur une période de temps et cette réaction a été jusqu’à la frustration de tout cela à ébullition.

“Il a réagi comme il l’a fait et c’était une pour les âges, n’est-ce pas!”

