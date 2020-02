Le lanceur d’alerte d’Astros Mike Fiers dit qu’il a reçu des menaces de mort

Le scandale de la tricherie des Astros est un scénario qui dominera la prochaine saison de la MLB 2020, alors que les joueurs s’inquiètent de la réponse des Astros tandis que le commissaire Rob Manfred continue de brouiller la situation. Pourtant, malgré toute la colère dirigée contre l’organisation Astros pour avoir triché son chemin vers un titre des World Series, de nombreux fans et joueurs sont bouleversés par le fait que l’ancien lanceur d’Astros, Mike Fiers, ait découvert le scandale.

Fiers a révélé à l’Athletic que les Astros avaient utilisé des caméras dans le champ extérieur pour voler des pancartes au cours de la saison 2017, ce qui s’est terminé avec la victoire de Houston à une série mondiale. Fiers n’a pas participé aux séries éliminatoires cette année-là, mais a reçu une bague des World Series pour ses contributions en saison régulière. Fiers a récemment été qualifié de «mouchard» par la légende des Red Sox, David Ortiz, et a été critiqué par Pedro Martinez et d’autres joueurs pour avoir enfreint une règle non écrite du baseball et des sorties qui se produisent dans le club-house.

Certains, sans surprise, ont franchi la ligne en attaquant Fiers. Dans une interview à A’s Spring Training, Fiers a déclaré au San Francisco Chronicle qu’il avait reçu des menaces de mort depuis qu’il avait parlé des Astros.

Via le San Francisco Chronicle:

“Peu importe, je m’en fiche. J’ai déjà fait face à de nombreuses menaces de mort. C’est juste une autre chose dans mon assiette. “

Fiers a également déclaré qu’il ne prévoyait pas de renoncer à sa bague des World Series à moins que MLB ne l’ait ordonné, une mesure que les fans et les joueurs avaient demandée à Manfred.

