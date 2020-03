Le lanceur des Red Sox Chris Sale subira une chirurgie Tommy John

Nous avons notre première grande nouvelle de baseball depuis que la pandémie de COVID-19 a forcé MLB à reporter la saison 2020 – et cette nouvelle est mauvaise. Les Red Sox de Boston ont annoncé jeudi après-midi que le lanceur gaucher Chris Sale avait un ligament collatéral ulnaire déchiré au coude et allait subir une opération de Tommy John.

Cette nouvelle est quelque peu surprenante, car ce n’est que mercredi que Sale a commencé un programme de lancer tout en se remettant d’une tension du tendon fléchisseur qui l’avait arrêté plus tôt au printemps. D’autre part, l’as des Red Sox n’a pas raison depuis la mi-2018, alors qu’au milieu de la meilleure saison de sa carrière, il a atterri sur l’IL avec une blessure à l’épaule.

Sale est revenu dans les tripes lors du championnat de Boston, dans lequel il a enregistré le dernier retrait de l’enclos des releveurs dans le cinquième match des World Series. Il a signé une prolongation de contrat de 145 millions de dollars sur cinq ans pour l’intersaison, mais ses difficultés se sont poursuivies pendant la saison 2019. Sale a enregistré une ERA de 6h30 jusqu’en avril et l’a associée à une chute choquante de la vitesse de la balle rapide. Il a réussi à surmonter l’inconfort du coude jusqu’à la mi-août, mais les Red Sox ont décidé de fermer leur as pour l’année dans l’espoir qu’il pourrait récupérer à temps pour la journée d’ouverture 2020.

Grâce à la crise internationale de santé publique en cours, la journée d’ouverture 2020 est indéfiniment en suspens. Mais même si le baseball organisé se produit cette année, Sale ne sera pas sur le monticule.

La blessure de Sale est suffisamment routinière pour que nous sachions plus ou moins combien de temps il va manquer, mais étant donné l’incertitude qui règne autour de la saison en général, nous ne savons pas combien de matchs il manquera. Le calendrier de récupération de la chirurgie de Tommy John se situe généralement entre 12 et 18 mois, ce qui signifie que la vente reviendra pour le jour d’ouverture 2021 au plus tôt. Il est presque impossible pour la MLB de jouer un calendrier complet de 162 matchs cette saison, donc même si Sale ne peut pas lancer, les Red Sox ne manqueront pas leur non. 1 entrée pendant au moins un mois, peut-être plus. Mais parce que Sale subit une intervention chirurgicale juste avant le début de la saison, une récupération de 18 mois le mettrait hors de combat pendant deux années complètes.

C’est en plus de l’année perdue Sale et les Red Sox ont déjà souffert en 2019. Après avoir vu Sale lutter comme il l’a fait en rebondissant de blessure en blessure, cependant, c’est presque un soulagement de savoir que quelque chose, spécifiquement, est mal et peut être réparé, même s’il sera hors service pendant longtemps.

Il convient également de rappeler que c’est en quelque sorte un miracle biomécanique que Sale est allé aussi loin dans sa carrière que lui sans subir de blessure majeure. La sagesse conventionnelle est que les lanceurs de départ durables tombent généralement dans l’un des deux camps: les gros mecs costauds comme Gerrit Cole et les gars athlétiques et souples comme Zack Greinke ou Jacob deGrom. Dans les deux cas, ils ont tendance à se déplacer de manière fluide et à générer de l’énergie sans trop d’effort visible. À 6 pieds 6 pouces, Sale a la longueur idéale pour un lanceur partant, mais son cadre de 180 livres est si décharné qu’il est un peu surprenant qu’il ait des muscles ou des tendons à forcer. Sans oublier que sa livraison est à peu près aussi ergonomique que de tomber dans un escalier.

Sale a fait ses débuts dans la ligue en 2010 après seulement un mois dans les ligues mineures. Les White Sox l’ont gardé dans l’enclos des releveurs pour sa première année et demie dans les majors, non seulement parce qu’il y était particulièrement efficace, mais en raison de préoccupations concernant son corps et sa mécanique. Il n’y avait apparemment aucun moyen pour lui de tenir 30 départs par an. Et pourtant il l’a fait; de 2013 à 2018, Sale a enregistré en moyenne 30 mises en chantier et 199 manches par an. Seuls quatre lanceurs des ligues majeures ont lancé plus de manches au cours de cette période. C’est une durabilité impressionnante selon les normes de quiconque, et encore moins pour quelqu’un qui semble commencer par réflexe à jeter des seaux d’eau chaque fois qu’il entend un basson.

C’est le gars que les Red Sox avaient pour les deux premières saisons de Sale à Boston, et c’est le joueur qu’ils pensaient s’engager à long terme quand ils lui ont proposé cette prolongation de contrat. Mais une raison pour laquelle il était logique pour Sale de signer ce contrat quand il l’a fait est de savoir que les bras des lanceurs sont fragiles par nature, et qu’une forme de blessure catastrophique pourrait être à tout moment au coin de la rue.

Si et quand la saison 2020 commence, les Red Sox devront mettre en place une équipe de lanceurs sans Sale. Cela commence avec Eduardo Rodríguez, 26 ans, qui a connu une année d’évasion en 2019, avec un 126 ERA + en 203 1/3 de manche. Après cela, cependant, les choses commencent à devenir fragmentaires. Nathan Eovaldi, comme Sale, est un héros de l’après-saison 2018 qui a eu du mal à rester en bonne santé. Un signataire de l’agent libre, Martín Pérez, a une MPM en carrière de 4,72, tandis qu’un autre, Collin McHugh, vient de se blesser au coude. Et bien que McHugh ait été presque inébranlable à certains moments au cours des dernières saisons, il a fait la plupart de son meilleur travail hors de l’enclos des releveurs. Il ne descend que de là. Il est extrêmement probable que les Red Sox auront besoin de rotations cette année de la part de Matt Hall, qui n’était pas assez bon pour rester avec les Tigers, et Mike Shawaryn, qui a accordé 22 points mérités en 20 1/3 manches en dehors de la cockpit en tant que recrue. (Shawaryn est le deuxième meilleur joueur de balle vivant parmi les natifs du sud du Jersey nommé Mike, donc il a tout pour lui.) Ne pas exhumer le cheval mort afin qu’il puisse être battu un peu plus, mais: Boston pourrait certainement utiliser un droit de David Price maintenant.

S’il y a une doublure argentée pour les Red Sox, c’est au moment de cette annonce. Les êtres humains ne peuvent traiter que tant de mauvaises nouvelles à la fois, et entre le mécontentement suscité par le commerce de Mookie Betts et la fin de l’ère Tom Brady – pour ne rien dire de la nation qui est en lock-out alors qu’un virus se propage à travers elle – c’est juste une autre goutte dans le seau.

