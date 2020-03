Le LMP annonce des changements pour rationaliser les matchs

Notimex

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. a10

Zapopan. Afin de réduire le temps de jeu dans chacun des matches et de regagner l’attention du public, l’Assemblée des présidents de la Ligue mexicaine du Pacifique (LMP) a approuvé plusieurs modifications du règlement intérieur, pour la campagne suivante. La première mesure est des promenades intentionnelles, car le lanceur n’aura qu’à faire l’annonce à l’amphayer. Il a également été convenu de réduire le nombre de visites au monticule pour les gérants ou les entraîneurs, ainsi que d’établir une horloge pour les lanceurs. Enfin, dans le cas où les prolongations s’étendent jusqu’à la douzième manche, un coureur sera placé au deuxième but afin d’augmenter les chances d’un bris d’égalité. Le circuit d’hiver rejoint les ligues majeures et la série des Caraïbes dans leur tentative de réduire la durée des matchs.

