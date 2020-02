Le Loanee de Liverpool Loris Karius devrait être piégé par Besiktas au milieu des affirmations selon lesquelles il “aime trop la vie nocturne”

Il semblerait que Loris Karius soit piégé par Besiktas alors qu’il prétend «trop profiter de la vie nocturne».

Le gardien de Liverpool est dans la deuxième saison de son prêt de deux ans avec les géants turcs, et a eu du mal à se former ce mandat.

Karius a fait un certain nombre d’erreurs pour le club turc

Il a commis trois erreurs menant à des buts, la plus récente gaffe ayant remporté une victoire 2-1 contre Caykur Rizespor samedi.

Le média turc Fotospor a déclaré que le patron de Besiktas, Sergen Yalcin, s’impatientait avec la forme de Karius et était à la recherche d’un remplaçant d’été.

Il a également été affirmé que Karius passait trop de nuits à Istanbul, ce qui pourrait affecter sa forme.

Le buteur allemand devrait revenir au club parent de Liverpool avant un nouvel éloignement du Merseyside.

La dernière apparition de Karius pour l’équipe de Klopp a eu lieu lors d’une défaite 3-1 contre le Real Madrid en finale de la Ligue des champions en mai 2018, quand il a offert des buts à Karim Benzema et Gareth Bale à Kiev.

Il a peu de chances de figurer à nouveau pour les Reds, avec le numéro un Alisson largement considéré comme l’un des meilleurs gardiens de l’avion et Adrian et le diplômé de l’académie Caoimhin Kelleher, tous deux solides.

Plus tôt cette saison, Karius a révélé qu’il discuterait de son avenir avec les chefs d’Anfield à la fin de la campagne.

Il a dit: “Je n’y pense pas pour le moment.

«Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant la fin de mon prêt.

«Je me concentre sur les matchs, mes performances. Nous en parlerons à la fin de la saison. »

