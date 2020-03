Le long chemin de retour de Teddy Bridgewater le conduit au poste QB des Panthers

Teddy Bridgewater a enfin la chance d’être à nouveau un quart de franchise NFL. Au début de la libre agence, il a été annoncé qu’il avait signé un contrat de trois ans avec les Carolina Panthers, d’une valeur de 63 millions de dollars. Non seulement c’est une bonne signature pour les Panthers, qui quittent Cam Newton, mais c’est encore mieux pour Bridgewater, 27 ans.

Bridgewater a passé les deux dernières saisons à la Nouvelle-Orléans, où il a soutenu Drew Brees. Mais il n’était pas complètement hors de vue. Il est allé 5-0 en tant que partant lorsque Brees est tombé avec une blessure au pouce la saison dernière. Même si Brees est revenu quand il était en bonne santé, les performances de Bridgewater ont prouvé qu’il était prêt à être un nouveau démarreur, pas une sauvegarde pérenne.

Bridgewater a eu un long chemin à parcourir pour arriver à ce point de sa carrière, et les choses se redressent enfin.

Bridgewater a commencé sa carrière dans le Minnesota, qui a connu un démarrage rapide.

En 2014, les Vikings ont repêché Bridgewater avec le choix no 32 au premier tour. Il était censé remplacer Matt Cassel, mais a pris le relais après que Cassel a été blessé lors de la semaine 3. Au cours de sa saison recrue, Bridgewater est allé 6-6 en tant que starter et a battu 91 records de franchise malgré ses 14 touchés avec 12 interceptions.

En 2015, Bridgewater a mené les Vikings à une fiche de 11-5 et à un titre NFC North. Il a également fait le Pro Bowl après avoir lancé pour 3 231 verges et 14 touchés. Son avenir s’annonçait brillant après seulement deux ans dans la ligue.

Malheureusement, une blessure au genou catastrophique qu’il a subie pendant le camp d’entraînement lui a fait manquer toute la saison 2016 et la majeure partie de 2017. Assez effrayant, son genou était tellement brisé que son médecin craignait de ne plus jamais marcher. En conséquence, la carrière de Bridgewater s’est considérablement ralentie. Il n’a eu que deux tentatives de passes en 2017, soutenant Sam Bradford et Case Keenum cette saison.

Après avoir quitté le Minnesota, Bridgewater a reconstruit sa valeur à la Nouvelle-Orléans.

Bridgewater est devenu joueur autonome en 2018 et a signé avec les Jets, qui ont ensuite recruté Sam Darnold au premier tour pour être leur partant. New York avait déjà signé Josh McCown pour être le remplaçant de Darnold, donc la meilleure option de Bridgewater était d’impressionner suffisamment en pré-saison pour gagner une place de remplaçant ailleurs. Il a fait exactement cela, complétant 28 des 38 passes pour 316 verges avec deux touchés avec une seule interception.

C’était suffisant pour convaincre les Saints de faire du commerce pour que Bridgewater devienne la sauvegarde de Brees. Il a complété seulement 14 passes pour 118 verges et un touché au poste cette année-là.

Comme l’année précédente, il n’y avait pas beaucoup de marché pour Bridgewater en 2019. Bien que le tanking Dolphins ait tenté de signer Bridgewater pour être leur démarreur en 2019, les Saints l’ont convaincu de rester à la Nouvelle-Orléans en remplacement de 7,25 millions de dollars par an. .

“En tant que compétiteur, vous voulez être là-bas pour commencer et participer à des compétitions”, a déclaré Bridgewater via Nola.com lorsqu’on lui a demandé pendant le camp d’entraînement pourquoi il avait choisi de rester à la Nouvelle-Orléans. «Mais je me suis simplement assis et j’ai pesé mes options et réfléchi à ce qui serait le mieux pour moi.

“C’est une opportunité pour moi de grandir, de continuer à apprendre et à développer mes capacités mentales en tant que joueur de football.”

La décision a payé énormément pour Bridgewater.

Bridgewater a été propulsé à l’action au premier quart d’un match de la semaine 2 contre les Rams de Los Angeles lorsque Brees est sorti avec sa blessure. Bien que les Rams aient remporté ce match, la Nouvelle-Orléans n’a jamais perdu avec Bridgewater à QB à partir de là.

Peut-être plus important encore, Bridgewater semblait entièrement à l’aise sous le centre chaque semaine. Ce lancer dans l’épaule contre les Cowboys de la semaine 4 était une beauté:

Son meilleur match est venu contre les Bucs dans la semaine 5, quand il a lancé pour 314 verges et quatre touchés tout en affichant une note de passeur de 131,2. Il a montré une précision extrême, comme lors de ce lancer à Michael Thomas:

Et à partir du même jeu, il a montré sa capacité à entrer dans la poche quand il en avait besoin et a délivré cette frappe à Ted Ginn Jr., qui a valsé dans la zone des buts:

Lors des cinq matchs de Bridgewater en tant que partant, il a lancé pour 1 205 verges et neuf touchés, et a obtenu une note de passeur de 103,7. Si vous extrapolez cela pour une saison complète, ce serait une année de carrière pour lui: 3 856 verges, 29 touchés et seulement six choix.

Bridgewater était à nouveau n ° 2 sur le tableau des profondeurs après le rétablissement de Brees, mais ce tronçon de cinq semaines était énorme pour Bridgewater et la Nouvelle-Orléans. Dans son premier temps de jeu significatif depuis 2015, il a restauré sa valeur en tant que partant et a également gardé les Saints au cœur de la course aux éliminatoires de la NFC. Les Saints ont été bouleversés en séries éliminatoires par les Vikings, mais ils ont tout de même terminé avec un dossier de 13-3 ans, en partie grâce à Bridgewater qui a augmenté lorsque son équipe avait besoin de lui.

En Caroline, Bridgewater peut prendre les rênes d’une infraction pour la première fois depuis 2015.

Cette intersaison était différente des deux précédentes pour Bridgewater. Il a trouvé une équipe prête à s’engager avec lui avec un contrat pluriannuel, et c’est un accord qui a du sens pour les deux parties.

Bridgewater sera également une présence positive en Caroline. Ses anciens coéquipiers ont parlé de son comportement apaisant dans le groupe la saison dernière et il est également devenu connu pour ses mouvements de danse dans les vestiaires des Saints. Ce leadership peut aider le premier entraîneur de la NFL, Matt Rhule, et une équipe des Panthers au milieu d’une reconstruction.

Bridgewater aura déjà une certaine familiarité avec le personnel d’entraîneurs. Le nouveau coordinateur offensif des Panthers, Joe Brady, était un assistant offensif pour les Saints en 2018. Avant de rejoindre les Panthers, Brady était l’architecte de l’offensive historiquement bonne du LSU la saison dernière. Il a aidé les Tigers à remporter un titre national tout en entraînant Joe Burrow, futur numéro un mondial en 2020.

En Caroline, Bridgewater hérite d’une infraction qui inclut le demi-arrière de l’équipe première All-Pro Christian McCaffrey et les rapides récepteurs DJ Moore et Curtis Samuel. Cela fonctionnera bien pour Bridgewater – 143 de ses 196 passes ont duré neuf mètres ou moins, et il avait en moyenne 5,8 verges par tentative la saison dernière.

Il a connu le succès avec le demi offensif des Saints Alvin Kamara, qui a en moyenne plus de six cibles et 40 verges par match avec Bridgewater sous le centre. Avec McCaffrey, Moore et Samuel, Bridgewater aura plusieurs cibles qui pourront effectuer ces lancers courts et les transformer en gros gains.

Maintenant que les Panthers savent qu’ils ont sécurisé Bridgewater, ils peuvent commencer à ajouter plus de talent autour de lui lors de l’agence libre et du repêchage.

Quoi qu’il en soit, Bridgewater est un excellent exemple de persévérance. Il était une star en devenir jusqu’à ce qu’une blessure menace sa carrière. Mais il n’a jamais abandonné et il est retourné là où il est maintenant. Ce que l’avenir de Bridgewater en Caroline reste à voir, mais il a absolument mérité son coup pour redevenir un quart-arrière partant de la NFL.