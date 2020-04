Le maire de Londres, Sadiq Khan, déclare que les footballeurs très bien payés devraient réduire leurs salaires pendant la pandémie de coronavirus

Selon le maire de Londres Sadiq Khan, les footballeurs très bien payés devraient être les premiers à bénéficier de réductions de salaire pendant la pandémie de coronavirus.

Les matchs de football ont été suspendus jusqu’au 30 avril au moins, la maladie mortelle faisant jusqu’à présent 2 352 vies au Royaume-Uni.

Sadiq Khan a appelé les footballeurs bien payés à réduire leurs salaires

Mardi, Tottenham a mis en congé 550 de son personnel non joueur, ce qui signifie qu’ils gagneront 80% de leur salaire pendant la crise grâce au programme du gouvernement.

Et les Spurs ont déclaré que l’on s’attendrait à ce que les joueurs et les entraîneurs «fassent leur part pour aider l’écosystème du football».

La Premier League, la Ligue anglaise de football et l’Association des footballeurs professionnels sont en pourparlers concernant une éventuelle convention collective sur les reports de salaire.

Khan pense que ces reports auraient dû se produire avant que les clubs ne comptent sur le gouvernement.

Il a déclaré à BBC Sport: «Les joueurs de football très bien payés sont des gens qui peuvent porter le plus lourd fardeau et ils devraient être les premiers à, avec respect, sacrifier leur salaire, plutôt que la personne qui vend les programmes ou la personne qui fait la restauration ou la personne qui ne touche probablement pas au salaire que certains footballeurs de Premier League reçoivent.

La pandémie de coronavirus a affecté le sport à travers le monde

«Ce devraient être ceux qui ont les épaules les plus larges qui vont en premier parce qu’ils peuvent supporter le plus gros fardeau et ont probablement fait des économies, plutôt que ceux qui étaient dans la restauration ou l’hôtellerie qui n’ont probablement pas fait d’épargne et vivent semaine après semaine et qui ont probablement gagné» t bénéficier des prestations (gouvernementales) pendant cinq semaines. »

Khan a également envoyé une lettre à 10 clubs londoniens des première et deuxième divisions leur demandant d’aider le NHS.

La lettre disait: “Londres est actuellement à l’avant-garde de la réponse du Royaume-Uni pour ralentir la propagation des coronavirus, et la Greater London Authority (GLA) travaille dur pour aider à soutenir le NHS à Londres”, a écrit le maire de Londres aux clubs.

«Alors que le NHS fait actuellement un travail fantastique pour répondre à la crise, le personnel du NHS ressent déjà la pression supplémentaire, et c’est pourquoi nous devons leur donner le temps, l’espace et le soutien dont ils ont besoin pour sauver la vie des Londoniens.

«Je suis certain que je ferai tout ce que je peux pour soutenir la capitale pendant la crise des coronavirus, et cela signifie donner au NHS les ressources vitales dont il a besoin pour traiter ceux qui en ont besoin.

“C’est là que j’espère que les clubs de football de Londres pourront aider.”

“Je ne prends pas de telles demandes à la légère, et j’apprécie que ce soit une grande demande dans ce qui est actuellement une période difficile et incertaine pour de nombreux clubs de football de Londres.

“Cependant, je suis clair que nous devons tous nous unir et faire ce que nous pouvons pour soutenir le NHS et protéger la vie des Londoniens dans ces circonstances les plus difficiles.”

Khan a écrit à Arsenal, Chelsea, Crystal Palace et West Ham, ainsi qu’aux clubs de championnat Brentford, Fulham, Charlton, Millwall et QPR.

Tottenham n’a pas reçu de lettre lors de ce tour car ils travaillent déjà avec la mairie.

