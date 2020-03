Le manager de Jackson, Snacks, entend Kevin Durant après un tir viral

Le directeur des étudiants des Jackson State Tigers, Thomas Lee – connu par beaucoup sous le nom de “Snacks” – est devenu une sensation virale mardi lorsqu’il a enfilé un uniforme et s’est présenté au match de nuit senior de l’équipe contre l’UAPB.

Il a tiré un coup de feu à une distance très longue, et les fans des Tigers, les annonceurs et à peu près tout le monde sont devenus fous. Et comme ils le devraient, parce que les étudiants-managers frappent des coups de feu est toujours un moment formidable.

L’amour et la louange sont venus de loin. Il a été nommé joueur de basket-ball masculin de la semaine de la SWAC… et nul autre que Kevin Durant – qui n’a pas tweeté autant qu’il le fait habituellement récemment – a commenté:

Les collations pourraient se transformer en Snipe?

“C’est dans le mélange”, a déclaré Lee à ESPN.

Au fait, d’où vient son surnom en premier lieu? De cette histoire:

Il est devenu chef d’équipe de Jackson State en 2015. Peu de temps après son arrivée, il a commencé à apporter des quilles et d’autres bonbons dans les vestiaires. Puisqu’il était le nouveau gars et que certains joueurs ne connaissaient pas son nom, ils ont juste commencé à l’appeler “Snacks”.

Quant à sa réaction au moment qu’il n’oubliera jamais, voici ce qu’il a dit au Clarion Ledger:

“Dans mon esprit, je me sentais comme si j’étais au sommet du monde”, a déclaré Lee. «Je n’avais pas l’impression d’avoir marqué lors d’un match de basket de la Division I.»

.