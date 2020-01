Le manager de Manchester United confirme le retour possible de Maguire et fait le point sur le transfert de Young et Bruno Fernandes

Harry Maguire pourrait revenir pour le match de Manchester United contre Norwich à Old Trafford ce week-end, a confirmé Ole Gunnar Solskjaer.

Le défenseur de 26 ans a souffert d’un problème de hanche lors de la rencontre de samedi en FA Cup avec les Wolves et a ensuite raté la défaite décevante de Manchester derby en Coupe Carabao.

Harry Maguire a signé pour Manchester United cet été pour 80 millions de livres sterling

On pensait initialement que Maguire manquerait également l’affrontement contre les Canaries, mais l’international anglais a répondu positivement au traitement.

“Harry a une chance pour demain”, a déclaré Solskjaer. “Nous verrons comment il s’entraîne.”

Sur la blessure, Solskjaer a ajouté: “C’était une chose mineure, je ne sais pas d’où viennent les rapports, [reporters] aurait pu le confondre avec Harry Kane.

“Ce n’est pas une surprise; c’est un guerrier et s’il y a un problème mineur, il se mettra à jouer. “

Solskjaer a également discuté d’autres sujets clés lors de sa conférence de presse, et vous pouvez lire les meilleurs morceaux ci-dessous…

Nouvelles de l’équipe

«Nous verrons demain, mais Jesse [Lingard] sa maladie s’est aggravée alors il ne sera pas disponible, mais à part cela, il n’y a plus de blessures. Nous récupérons les joueurs. »

Rapports liant Ashley Young à Inter

«Ashley Young est notre joueur et notre capitaine. Nous devons gérer la spéculation et si elle est nécessaire, Ash et moi aurons une discussion.

«Nous n’avons pas trop de joueurs en forme et prêts et nous avons besoin de ceux que nous avons.

«Ash a été très bon pour ce club. Voyons où nous en sommes en février. »

Ashley Young devrait rejoindre l’Inter Milan pour un transfert gratuit à la fin de la saison

Possibilité d’ajouter à l’équipe ce mois-ci

“Nous avons toujours les mêmes idées que nous avions il y a un mois, nous avons les joueurs que nous avons, en travaillant avec ceux que nous avons et si quelque chose se produit, nous vous le dirons.”

Rumeurs de Bruno Fernandes

«Nous revenons à la spéculation. Je vais regarder des matchs tout le temps, où je suis allé n’a pas d’importance, c’est un autre joueur dans un club différent dont je ne peux pas parler. “

Sur Norwich

«Chaque match est une opposition; si City était là, ce serait une opposition. Vous jouez devant les meilleurs fans du monde, qu’est-ce qui ne plaît pas à cette situation. “

.