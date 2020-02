Le manager de Manchester United, Ole Gunner Solskjaer, évalue le match nul des Wolves et les débuts de Bruno Fernandes

Ole Gunnar Solskjaer a admis que Manchester United manquait de qualité et d’une étincelle créative alors que son équipe faisait match nul 0-0 avec les Wolves.

C’était un match terne avec peu d’occasions alors que les Red Devils ont raté une chance de réduire l’écart sur Chelsea en quatrième place.

. – .

Ole Gunnar Solskjaer a vu son équipe de Man United dessiner avec les Wolves

C’est la troisième fois qu’ils affrontent les Wolves cette année et Solskjaer a accueilli la pause de deux semaines jusqu’à leur prochain match.

Il a déclaré à talkSPORT: «Comme prévu, vraiment. Nous avons dominé la possession. Nous avons contrôlé le match, mais il est très difficile de briser Wolverhampton. Nous les avons joués trois fois en trois semaines.

«Mais nous n’avons pas concédé de but contre eux. Nous devons donc être difficiles à décomposer également. Un jeu auquel nous nous attendions. Deux équipes qui se connaissent très bien.

«Je suis sûr que nous les jouerons également en Europa League. C’est juste le destin.

Darren Lewis est “ inquiet ” pour Bruno Fernandes à Manchester United alors qu’Ole Gunnar Solskjaer n’améliore pas les joueurs

«Il y a des éléments tactiques, mais nous sommes aussi maintenant au bout de deux mois avec une course sans relâche. Nous avons eu 18 matchs en deux mois, c’est beaucoup. Certains de ces joueurs ont joué presque toutes les minutes.

«J’enlève mon chapeau à leur attitude, leur caractère, leur forme physique. Ils ont montré leurs vrais personnages. Il nous manquait un peu de cette qualité et de cette étincelle, ce qui est naturel.

«C’est (une pause bienvenue). Tous les garçons profiteront de quelques jours de congé et nous commencerons à nous préparer pour la dernière partie de la saison où nous sommes en train de crier.

“Nous sommes dans deux coupes et pas trop loin derrière la quatrième, donc nous allons essayer.”

. – .

Bruno Fernandes a fait ses débuts à Manchester United

Bruno Fernandes a fait ses débuts à Manchester United après son transfert du Sporting Lisbonne cette semaine.

Solskjaer a aimé ce qu’il a vu et a également expliqué pourquoi il jouait un rôle plus profond plus tard dans le match.

Il a dit: «C’est un très bon joueur et nous l’avons déplacé un peu. Nous devions lui donner plus de ballon et plus de runs et de mouvements devant lui en seconde période.

«Il a montré des qualités que nous apprécierons chez Man United.»

United a également ajouté Odion Ighalo sur un contrat de prêt jusqu’à la fin de la saison et le manager pense qu’il leur donnera quelque chose qui leur manque actuellement.

Solskjaer a ajouté: «Il est un buteur, un buteur confirmé, un attaquant, une présence physique, court derrière et sera dans la surface. Parfois, aujourd’hui, il vous manque ce peu de présence et Odion nous le donnera. »

.