Le manager de San Luis, préoccupé par la propagation de Covid-19

Notimex

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a14

Alberto Marrero, président de l’Atlético San Luis, a reconnu sa préoccupation d’avoir mis ses joueurs et ceux de Puebla en danger, après avoir été testé positif pour Covid-19. Plus que la maladie, ma douleur était que je saluais les joueurs; Je ne le nierai pas, également à ceux de Puebla, aux personnes qui étaient dans le stade. Ce qui me tue, c’est de mettre en danger les joueurs et tous les participants ce jour-là, a-t-il commenté aux médias locaux.

.