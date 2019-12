Le manager de Tottenham confirme que les Spurs ont fait appel au carton rouge montré à Heung-min Son lors du choc de Chelsea

Tottenham a fait appel du carton rouge montré à Heung-min Son lors de la défaite de dimanche contre Chelsea, a confirmé Jose Mourinho.

Son, l'attaquant sud-coréen, a reçu son troisième carton rouge de l'année pour avoir battu Antonio Rudiger, qui a également été soumis à de prétendus abus racistes de la part de supporters tout au long du match.

Mourinho a critiqué la décision immédiatement après le match, suggérant sarcastiquement que Rudiger a dû se casser les côtes car il s'agissait d'une "situation vraiment violente".

"Dans certains pays comme le mien par exemple avec notre culture, nous disions" joueur intelligent "", a déclaré Mourinho. "Mais dans ce pays, et l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de ce pays en 2004, c'est parce que nous ne les appelons pas intelligents. Nous les appelons d'autres choses, que je refuse de l'appeler.

"Pour moi, ce n'est pas un carton rouge."

Mourinho est resté catégorique à son avis lors d'une conférence de presse un jour plus tard, révélant que les Spurs ont fait appel du carton rouge montré à Son.

"La situation avec Son, je pense que M. Tierney (responsable du VAR) s'est trompé", a déclaré Mourinho lundi,

L'ancien entraîneur portugais de Chelsea a également discuté des allégations d'abus visant Rudiger, précisant que les actions d'un supporter de Tottenham ne devraient pas jeter un éclairage négatif sur l'ensemble des fans du club.

"Mon message est que ce ne sont pas les fans de Tottenham", a ajouté Mourinho. «Un fan de Tottenham n'est pas fan de Tottenham.

"Les fans de Tottenham depuis que je suis ici ont été phénoménaux, soutenant l'équipe, respectant les adversaires. Comportement incroyable.

«Nous sommes allés à Wolves et cela ressemblait à une invasion de fans de Tottenham à Molineux. Je vais dans ma voiture pour les matchs, la rue animée, pas de problème du tout. Grande discipline, bon comportement.

"Si je dois dire quelque chose, c'est aux supporters de Tottenham de continuer à faire ce qu'ils ont fait avec l'équipe."

