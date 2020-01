Le manager de Tottenham confirme qu’Eriksen jouera contre Watford et fournit une mise à jour sur le transfert du nouvel attaquant et Lo Celso

Jose Mourinho a déclaré que Tottenham achèterait probablement Giovani Lo Celso de manière permanente tout en fournissant une mise à jour sur la recherche des Spurs pour un nouvel attaquant.

Les nord-londoniens doivent faire avancer ce mois-ci, car Harry Kane sera mis à l’écart jusqu’en avril au plus tôt en raison d’une blessure.

Krzysztof Piatek de Milan et Ze Luis de Porto sont des cibles présumées de Mourinho, tandis que des reportages ont également affirmé l’intérêt pour Christian Benteke, l’homme de Crystal Palace, et la star du PSG Edinson Cavani.

La blessure de Harry Kane est un coup dur pour Tottenham et leur entraîneur-chef, Jose Mourinho

De nouveaux noms sont ajoutés chaque jour à la liste potentielle de cibles de Tottenham, mais Mourinho dit que la plupart des rumeurs ne sont que des propos d’agents.

“Beaucoup de noms”, a déclaré le Portugais lors de sa conférence de presse d’avant Watford. “Je pense que la majorité vient de l’entourage d’un joueur qui cherche à mettre son nom sur le marché.

«Avons-nous besoin d’un attaquant? Oui, mais cela doit être un geste positif pour nous. Ce n’est pas facile, mais nous essayons d’ajouter ce type de joueur à l’équipe. “

Mourinho a fourni d’autres mises à jour sur le transfert avant le voyage sur Vicarage Road – qui est LIVE sur talkSPORT dans le cadre de GameDay – confirmant que Tottenham est susceptible de faire signer au milieu de terrain Lo Celso une signature permanente avant trop longtemps.

Il a également été interrogé sur les informations selon lesquelles Christian Eriksen aurait accepté de quitter les Spurs pour l’Inter, affirmant que le milieu de terrain danois jouera contre les Hornets demain.

“Il faut demander à l’agent et à l’Inter car ils en savent plus que moi”, a poursuivi l’ancien manager de Chelsea et Manchester United.

«S’ils sont confiants, c’est parce qu’ils sont prêts à nous faire une offre, ce qui n’est pas encore arrivé.

«Quand je vois des gens parler, en particulier des personnes ayant des responsabilités, cela me surprend. Il essaie de faire de son mieux et c’est normal jusqu’au 31 janvier son cerveau n’est pas totalement concentré.

«C’est une conséquence normale de la situation. Je ne comprends toujours pas cet optimisme. Pendant quelques matchs, les gens disent qu’il joue son dernier match. Eriksen joue demain. »

Le patron des Spurs a également discuté d’autres sujets lors de sa conférence de presse, et vous pouvez lire les meilleurs morceaux ci-dessous…

Quand Hugo Lloris sera-t-il apte à jouer?

“J’ai dit [you] il y a un mois, j’ai dit février. Donc, la chose normale est février. Si vous me demandez fin février ou début février, en ce moment j’y vais plus pour tôt.

“Ca va bien. Il reprend confiance, il s’entraîne donc je dirais qu’il est l’un de nos nouveaux joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier. »

Sur Gedson Fernandes

«Un jeune joueur qui vient d’arriver ici, mais il a l’expérience de jouer pour un grand club dans de grands matches. Habitué à un niveau élevé de stress et de responsabilité. Nous l’avons acheté pour sa multifonctionnalité. »

Sur les options d’attaque de Tottenham

«Nous avons des attaquants qui sont très bons: Son, Lucas, Lo Celso et Alli, mais cet homme cible nous manque. Nous faisons tout notre possible – ce n’est pas facile. Il est possible de jouer chaque match pour gagner même sans attaquant. “

Avez-vous parlé à Pochettino?

“Non, je suis trop occupé. Il aime sa période, il aime son pays.

«Ce serait très, très facile pour lui de venir un jour ici. Son fils est ici avec nous. Voici son club. Les portes sont ouvertes.

“Chaque fois qu’il voudra venir visiter tout le monde, ce sera une merveilleuse opportunité.”

Mise à jour du contrat avec Jan Vertonghen

«Je vous ai dit qu’à mon arrivée, nous avions trois joueurs en situation de résiliation de contrat, et celui qui était facile à résoudre était celui où tout le monde voulait la même chose.

«Le joueur, l’agent, le club. Voyons ce qui se passe.”

