Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, oubliera le snob de Manchester United et signera le défenseur de l’Inter Milan Diego Godin

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, devrait pardonner à Diego Godin son snob de Manchester United et déménager pour le signer cet été.

Le défenseur de l’Inter Milan a presque rejoint les Portugais à Old Trafford en 2018 avant de faire demi-tour et de rester avec l’Atletico Madrid pour une saison de plus.

Diego Godin en action pour l’Inter Milan cette saison

Ce fut une décision qui a affligé avec Mourinho car il sentait qu’un accord était tout sauf fait pour décrocher le défenseur central uruguayen

Mais il a raté et l’incapacité de United à décrocher un défenseur de classe mondiale est quelque chose qui, selon lui, lui a coûté son emploi à Old Trafford.

Il ne semble cependant pas avoir de rancune et, ayant vu Godin accorder un temps limité à l’Inter par Antonio Conte, il pourrait être prêt à déménager pour lui deux ans plus tard.

La défense des Spurs est en mauvais état depuis plus d’un an maintenant, tandis que Jan Vertonghen pourrait quitter le nord de Londres en transfert gratuit.

Et avec un joueur aussi expérimenté qui pourrait évoluer, Mourinho tient à le remplacer.

Godin, 34 ans, n’a disputé que 16 matches en championnat malgré la signature d’un contrat de trois ans à Milan et pourrait accueillir un déménagement, selon Corriere dello Sport.

Une pierre d’achoppement potentielle pour Tottenham, cependant, pourrait être que United conserve un intérêt pour le défenseur central.

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, veut signer un défenseur central

Le club d’Old Trafford a peut-être dépensé beaucoup d’argent pour Harry Maguire, et a des goûts de Victor Lindelof et d’un retour d’Eric Bailly dans leurs rangs, mais ils semblent toujours vouloir un autre défenseur.

L’as Napoli Kalidou Koulibaly reste une cible de choix mais s’il n’est pas disponible, Godin pourrait être une option à court terme pour Ole Gunnar Solskjaer.

