Le manager de Tottenham sur la blessure de Harry Kane, la charge de Dele Alli en FA et le dernier fils de Heung-min

Jose Mourinho a révélé que l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, était en avance sur son calendrier de récupération après une blessure et pourrait revenir pour les “derniers matchs de la saison” – y compris éventuellement le derby du nord de Londres le 26 avril.

Le capitaine anglais a subi une intervention chirurgicale le mois dernier après avoir subi une rupture du tendon lors de la défaite 1-0 à Southampton le jour du Nouvel An.

Harry Kane est hors service depuis le début de l’année

Les Spurs s’attendaient initialement à ce qu’il revienne à l’entraînement en avril, craignant que leur talisman ne manque le reste de la saison.

Cependant, Kane a déjà commencé les travaux de réhabilitation sur le terrain et devrait revenir bien avant la date prévue.

Ce serait un coup de pouce majeur pour Mourinho, avec des matchs de crunch contre les Gunners et Leicester vers la fin de la campagne, tandis que le patron anglais Gareth Southgate espère faire appel aux services de son attaquant vedette pour l’Euro 2020.

S’exprimant avant la rencontre de dimanche en Premier League contre les Wolves, Mourinho a déclaré à Kane: «Je dirais qu’il est un peu en avance.

«Cela me donne l’espoir qu’au lieu de [being fit for] un ou deux matchs, trois, quatre, cinq.

LES CINQ DERNIERS APPAREILS DE TOTTENHAM

Bournemouth vs Tottenham (A) – 18 avril

Tottenham vs Arsenal (H) – 26 avril

Newcastle vs Tottenham (A) – 2 mai

Tottenham vs Leicester (H) – 9 mai

Crystal Palace vs Tottenham (A) – 17 mai

«Je spécule juste un peu, les sentiments sont bons. Il fait ce qu’il peut faire à ce stade mais toujours avec un bon feeling. Tout va bien.

“Quand il a été blessé, j’ai dit” oubliez-le “, puis j’ai dit:” un ou deux matchs “.

“En ce moment, j’ai de meilleurs espoirs que cela, j’espère que ce sentiment est bon et qu’il pourra nous aider au cours des derniers matchs de la saison.”

Ci-dessous, talkSPORT.com a énuméré certains des autres points de discussion clés de la conférence de presse de Mourinho vendredi…

Mourinho la semaine prochaine

“Ouais, c’est une grosse semaine. La semaine dernière, nous nous sommes sentis très difficiles, car nous avons dû jouer trois matchs de suite.

«Bien sûr, notre équipe en ce moment est une équipe avec quelques difficultés, surtout nous ne sommes pas en mesure de faire des rotations et de reposer les joueurs et d’être plus forts dans certains matchs que dans d’autres.

«En ce moment, nous sommes ce que nous sommes, nous avons 16/17 joueurs qui sont toujours sélectionnés pour les matchs.

“Donc ça va être difficile. Je peux imaginer quand nous atteindrons le quatrième match de ces 10 jours et que le quatrième match sera à élimination directe, même avec des prolongations possibles à jouer, je pense que nous allons y arriver à nos limites.

“N’y pensons pas cependant. Pensons aux loups.

«Au match des Wolves, nous arrivons en bon état après une bonne semaine durant laquelle nous parvenons à nous reposer et à travailler très dur et maintenant à attendre le match.»

Jamie O’Hara dit que Jose Mourinho peut gagner un trophée chez Spurs

Mourinho sur la possibilité de jouer à Bergwijn en amont

«Ce n’est pas sa position. C’est aussi simple que ça. C’est la même chose que de prendre Davinson Sanchez et de le jouer à l’arrière droit; il peut, il a tout essayé, mais ce n’est pas un arrière droit.

“La même chose si vous jouez [Jan] Arrière gauche Vertonghen. Il est arrière central, peut-il jouer l’arrière gauche? Il peut, il aide.

«C’est ce que Steven a essayé de faire dans le match contre Chelsea et je pense qu’il n’a pas fait mieux parce qu’il était sous une énorme fatigue depuis 90 minutes contre Leipzig.

«S’il pouvait être frais, il pourrait nous donner beaucoup plus de mouvement, il pourrait être beaucoup plus agressif qu’il ne l’était. Alors il essaie. “

Mourinho n’utilisera pas Bergwijn comme attaquant

Mourinho sur l’accusation de Dele Alli en FA

«Je l’ai oublié, c’était il y a si longtemps et après des excuses publiques évidentes, claires et immédiates, je l’ai juste oublié.

«D’une manière ou d’une autre, il y a quelques jours, quelqu’un m’a fait m’en souvenir. Mais en ce moment, je ne veux faire aucun commentaire. “

Mourinho sur Son de retour de Corée du Sud bientôt

“C’est un espoir mais nous en sommes loin [right now]. Il revient bientôt [to the UK] et nous devons suivre les protocoles de sécurité.

“Ensuite, nous examinerons toutes les possibilités. Je ne peux pas imaginer quand, mais il y a de fortes chances qu’avant la fin de la saison, Harry et Sonny jouent ensemble. »

.