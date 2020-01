Le manager de Watford, Nigel Pearson, prouve qu’il y a encore de la place pour les valeurs traditionnelles dans une Premier League dominée par Pep Guardiola et Jurgen Klopp

“S’il avait un nom de famille étranger, nous dirions tous qu’il est le Messie.”

Le capitaine de Watford, Troy Deeney, capture parfaitement un argument qui s’accélère parmi les fans de football de ce pays.

Le point n’est pas simple, mais il peut probablement se résumer comme suit: les entraîneurs britanniques n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent parce que, eh bien, ils sont britanniques.

Watford a autant de points sous Pearson que lors de ses 22 matchs précédents

Après une série de six managers étrangers, Nigel Pearson a revitalisé Watford et les a sortis d’un trou à l’ancienne.

L’ancien entraîneur de Leicester a non seulement récolté 13 points lors de ses six premiers matches avec les Hornets, mais le joueur de 56 ans a maintenant 11 victoires en Premier League lors de ses 16 derniers matchs, y compris son temps au King Power.

Comment fait-il, demandez-vous? Selon la plupart, il s’agit simplement d’arranger les bases.

«Nous avions juste besoin de quelqu’un pour nous coller une fusée et c’est tout. C’est aussi simple que cela », a déclaré le gardien de Watford Ben Foster.

«Vous avez besoin de quelqu’un qui exigera que le minimum travaille dur et reste coincé.»

Cette façon de penser semble dépassée dans un monde propulsé par la science du sport, les statistiques sans fin et l’analyse tactique.

Les Hornets semblent totalement revitalisés sous Pearson

C’est sur cette base que le football anglais s’est construit, mais ces dernières années, il y a eu un changement de culture par rapport aux managers avec ces valeurs. Les Sam Allardyces de ce monde, et tous les autres participants du fameux manège managérial.

Ils sont devenus des figures de ridicule – des dinosaures coincés dans un monde de football qui a évolué.

Mais est-ce une question de perception? Pragmatiste britannique = dinosaure, tacticien étranger = génie?

“La meilleure façon d’obtenir un emploi en Premier League si vous êtes britannique est de changer votre nom en un nom étranger”, a déclaré Sam Allardyce à talkSPORT.

«J’ai toujours dit que si j’étais« Allardicio », j’aurais pu gérer Manchester United.»

«Si mon nom était Allerdicio, j’aurais pu gérer Man United» – Big Sam sur talkSPORT

Bien qu’un peu trop simpliste, Allardyce a raison. En règle générale, les fans accueillent les rendez-vous étrangers avec enthousiasme, tandis que les managers britanniques sont largement considérés comme peu inspirants ces jours-ci.

Il suffit de regarder la réaction des médias sociaux à David Moyes qui a obtenu le poste à West Ham, ou la nomination de Pearson à Vicarage Road, d’ailleurs.

Sur les soi-disant «six grands», un seul a un manager britannique. Même alors, Frank Lampard de Chelsea est vraiment un produit du monde de l’entraînement post-Pep Guardiola. Ses méthodes modernes seraient très éloignées de celles de Pearson, vous imaginez.

Guardiola, pourrait-on dire, est la plus grande influence derrière la toute nouvelle appréciation de l’Angleterre pour un football attrayant.

C’est l’Espagnol qui a prouvé que le football «tippy-tappy» pouvait réussir en Premier League – même si beaucoup se moquaient de lui pour avoir persisté.

Wilder a une réputation similaire à Pearson – mais est-ce juste?

Et maintenant que nous savons que c’est possible, pour les équipes avec les meilleurs joueurs de toute façon, il n’y a aucune excuse pour jouer au football ennuyeux. L’argument selon lequel cela est nécessaire s’est avéré faux.

Même l’équipe nationale joue de bonnes choses maintenant, après des années de football douloureusement ennuyeux.

L’influence étrangère sur la Premier League a sans aucun doute été une bonne chose, mais en conséquence, la plupart des managers britanniques de plus de 50 ans sont négativement associés au monde avant Guardiola et Jurgen Klopp – le monde de rester coincé et de gagner la bataille.

Et c’est une vision tellement réductrice, à la lumière de ce que font Watford de Pearson et Sheffield Untied de Chris Wilder cette saison.

Ce sont deux gestionnaires tactiquement astucieux, dont on parle rarement en ces termes en raison de leurs attitudes traditionnelles.

Alors que certains préfèrent habiller un match de football avec des mots, ces deux managers au franc parler les gagnent. Je pense que c’est l’argument.

Nigel Pearson, manager anglais, obtient les bases et crée un bon environnement d’équipe. Aux footballeurs de fées aérés qui pensent qu’il s’agit de nouvelles phrases et de réinventer la roue, ils le décriraient comme un dinosaure. Pour les gens qui comprennent le football, il est très bon

– Curtis Woodhouse (@ curtiswoodhous8) 13 janvier 2020

Et peut-être, juste peut-être, ils n’obtiennent pas assez de crédit – à cause de la façon dont le football les voit de nos jours.

L’ambassadeur de Leicester Alan Birchenall, qui est au club depuis 40 ans, a déclaré au Daily Mail: «Pour le monde extérieur, il [Pearson] est l’ex-garde militaire: la stature, la coupe de cheveux, les trucs de confrontation.

«Pour les gens qui le connaissent et ceux en qui il a confiance, c’est une personne complètement différente.»

Pendant ce temps, le gardien de Leicester Kasper Schmeichel a déclaré à la série YouTube Gloves: «En tant que personne, il se souciait vraiment de ses joueurs.

«Il le fait toujours, il se soucie toujours. Il les traite comme ses enfants. »

Le succès de Pearson sert peut-être de preuve que le football n’est pas si compliqué parfois – et parmi le faste et le glamour, il y a encore de la place pour les valeurs traditionnelles en Premier League.

