Le manager des Rangers Steven Gerrard soutient Alfredo Morelos pour garder son sang-froid contre le Celtic après un carton rouge la saison dernière

Alfredo Morelos a été soutenu pour garder son calme par le manager des Rangers Steven Gerrard lorsque son équipe affrontera le Celtic dimanche.

L'attaquant prolifique a été expulsé cinq fois la saison dernière, y compris un rouge droit pour le capitaine des Brown Hoops Scott Brown en mars.

Morelos n'a cependant reçu qu'un carton rouge une fois ce mandat, et cela est arrivé il y a deux semaines pour un geste incendiaire destiné aux partisans de Motherwell.

Alfredo Morelos a 28 buts cette saison – ajoutera-t-il à son bilan contre le Celtic?

Gerrard croit que l'attaquant, qui a 28 buts cette saison, a montré qu'il avait mûri après être sorti du banc pour marquer le vainqueur des Rangers contre Kilmarnock le lendemain de Noël.

Il a déclaré: «Je suis convaincu qu'Alfredo sera prêt à relever ce défi ce week-end. Il est au meilleur endroit possible. Son comportement s'est de nouveau considérablement amélioré.

«Quand il est revenu hier, il y avait des gens qui essayaient de le provoquer et il a simplement continué. Il était brillant.

«Ça va être hostile au Celtic Park, donc c'est important pour tous les joueurs de garder leur discipline. Les émotions sont toujours fortes dans les matchs de derby.

"Espérons que nous parlons du football plutôt que des gens qui perdent leur sang-froid et qui envoient."

Steven Gerrard et son équipe des Rangers affronteront le Celtic dimanche

Morelos a subi une nouvelle agonie de derby plus tôt ce mois-ci quand il a raté une série d'occasions – y compris une pénalité en seconde mi-temps – alors que les Rangers n'ont pas réussi à convertir la domination finale de la Coupe Betfred en argenterie.

Cependant, il n'y a eu aucun signe de gueule de bois à Hampden, avec le filet de 23 ans dans chacun des trois matchs dans lesquels il a joué depuis.

Et Gerrard espère qu'il est maintenant prêt à enfin briser sa sécheresse de 11 matchs contre le Celtic ce week-end.

Il a déclaré: «Je pensais que la performance globale d'Alfredo était vraiment bonne en finale. Il s'est créé beaucoup de chances à partir de rien.

"Il doit juste faire exactement la même chose mais essayer de prendre les grands moments du match. S'il le fait, cela nous donnera une meilleure chance de gagner.

"Sa détermination intérieure est un domaine de lui dont je ne pense pas que vous ayez à vous soucier.

«Il est amoureux du football. Il n'aime pas manquer une minute d'entraînement. Il n'aime pas être un sous-marin ou se détacher. Il se motive chaque fois qu'il voit une balle. »

