Le manager d'Everton explique pourquoi il a rejoint Toffees, révèle qu'il a essayé de signer Moise Kean et discute de Zlatan Ibrahimovic

Carlo Ancelotti a rejoint Everton car c'est un club qui mélange tradition et ambition, a expliqué le manager italien lors de sa première conférence de presse en tant que patron des Toffees.

Ancelotti, l'ancien entraîneur de Milan, du Real Madrid et du Bayern Munich, a rejoint Everton ce week-end pour succéder à Marco Silva, qui a été limogé le mois dernier avec le club dans une bataille de relégation.

Il est de retour en Angleterre pour la deuxième fois après son séjour de deux ans avec Chelsea entre 2009-11, et il a été considéré comme un coup d'État pour Everton d'avoir embauché un gestionnaire du pedigree d'Ancelotti.

. – .

Ancelotti a été photographié à Goodison Park samedi alors qu'Everton a joué un match nul 0-0 avec Arsenal

Mais pourquoi a-t-il choisi de prendre le poste de Goodison Park, quelques jours seulement après avoir été licencié par Napoli?

"L'ambition du club, l'histoire de ce club", a déclaré Ancelotti en rencontrant la presse pour la première fois. "La tradition. L'ambiance des supporters…

«Aussi le fait que ce club veuille s'améliorer; nous voulons être une meilleure équipe et nous voulons être compétitifs. C'est pour cela que j'ai décidé de venir ici.

«L'attraction est la tradition et l'histoire du club. C'est vrai que je gère une équipe de haut niveau quand j'étais au PSG; le projet était vraiment bon là-bas et cela m'a attiré donc l'ambition du club.

«Je pense que c'est la même chose ici. Ce n'est pas vrai que je ne gère que les meilleures équipes – parfois en Italie, je gère des équipes de championnat. J'aime les équipes qui ont de l'ambition et qui savent clairement comment réussir.

«Je suis allé sur le terrain d'entraînement hier – c'est un terrain d'entraînement fantastique et le fait que le club veuille construire un nouveau stade montre de l'ambition.

«C'est ce qui m'a attiré.

Martin Keown dit qu'Everton a nommé “ l'un des meilleurs managers de tous les temps '' à Carlo Ancelotti

"Ancelotti était dans les tribunes alors qu'Everton a joué un match nul 0-0 avec Arsenal samedi dans le dernier match du règne de Duncan Ferguson en tant que manager du gardien.

Le vétéran italien commence officiellement ses travaux aujourd'hui – avant la visite du lendemain de Noël de Burnley – et il est ravi de commencer.

"Ils étaient vraiment gentils, le propriétaire, le président, tous les supporters", a ajouté Ancelotti. «Ce fut une très bonne journée pour moi. J'ai vu l'équipe, j'ai mon idée de cette équipe et de cette équipe.

«Aujourd'hui, je commence à travailler avec beaucoup d'engagement. Je suis vraiment excité. Je veux faire de mon mieux pour aider l'équipe à être meilleure et à aider le club à être compétitif et à faire le bonheur des supporters.

"Il y a beaucoup de temps que ce club n'a pas gagné; cela prend du temps, ce ne sera pas du jour au lendemain mais il faut être patient. Avec une idée et une orientation claires, je suis sûr que nous allons nous améliorer. »

Ancelotti a également discuté d'autres sujets lors de sa première conférence de presse en tant que manager d'Everton, et vous pouvez lire les meilleurs morceaux ci-dessous…

Sur l'équipe actuelle d'Everton

«Je pense que l'équipe est bonne, nous avons des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs; c'est un bon mix je pense. Nous pouvons nous améliorer mais la première chose est que nous avons dans cette période des matchs vraiment importants, après quoi nous pouvons discuter avec Marcel (Marques, directeur du football) de la façon dont nous pouvons améliorer ce jeu.

"La chose la plus importante maintenant est le résultat et après cela, nous pouvons parler de tout."

Sur l'ambition d'Everton

«Le club veut être compétitif en Premier League, pour moi c'est suffisant. Nous devons améliorer la bonne façon. Le fait que le club veuille construire un nouveau stade, je sais qu'aujourd'hui est un jour très important. Cela signifie que l'ambition du club est très élevée. »

Sur Zlatan Ibrahimovic

«C'est un bon ami à moi. J'ai formé beaucoup de joueurs fantastiques. Je sais qu'il termine sa période aux États-Unis, mais je ne sais pas quelle est son idée.

«Je dois l'appeler, peut-être que je l'appelle. S'il veut venir à Liverpool pour profiter, il peut venir – mais pas pour jouer! »

Sur Moise Kean

«Moise Kean s'est très bien comporté l'an dernier. Quand j'étais à Napoli, j'ai essayé de le signer. Il a signé pour Everton.

«Il a beaucoup de talent. Nous devons considérer qu'il a 19 ans et que chaque joueur qui a changé de pays ou d'équipe a besoin de temps pour s'adapter. Nous devons travailler sur lui pour améliorer sa qualité. »

Sur le style de jeu

«Nous voulons essayer de jouer au football attrayant. Je vois comment les supporters font avancer l'équipe, c'est bien. J'aimerai essayer de jouer au football attrayant.

«L'objectif à long terme est d'être compétitif en Premier League – il y a beaucoup d'équipes fantastiques ici.

"Nous voulons être ambitieux, c'est l'objectif et bien sûr être compétitif – aussi en Europe pourrait être bon."

Sur son record contre Liverpool

«Les Evertoniens connaissent mon score contre Liverpool – je pense qu'ils seront heureux pour cela. Nous (Napoli) avons battu Liverpool cette saison, ils sont un grand rival mais c'est une bonne motivation pour nous. »

«C'est (battre Liverpool) que ça fait du bien! Ils n'ont pas l'habitude de perdre. Ce fut une bonne journée pour moi.

"Je sais comment sont les supporters d'Everton lorsqu'ils battent Liverpool – nous n'avons pas à attendre longtemps, nous avons le match le 5 janvier.

"Rien n'est impossible dans le football."

Sur son «rêve»

«Je suis vraiment passionné par mon travail. Mon rêve est d'amener Everton aux premières places de la Premier League dès que possible. »

Sur Duncan Ferguson

«Duncan fera partie de mon personnel et de mon assistant. C'est important – Duncan connaît très bien les caractéristiques du joueur, l'atmosphère du terrain d'entraînement. Ce sera vraiment utile pour moi. »

