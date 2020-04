Le manager García Rojas rejette le fait que le LBM est un caneton

Marlene Santos Alejo

Au début, la Fédération mexicaine de football (FMF) nous dépréciait, nous qualifiait de petite ligue de canards, mais maintenant ils voient que nous sommes organisés et en bonne voie, explique l’homme d’affaires Antonio García Rojas, propriétaire du Ensenada Club et l’un des précurseurs de la Liga de naissante Football mexicain (LBM).

Avec 30 ans dans le football avec des équipes comme Académicos Atlas, Mexicali et Atlante UTN, et après avoir reçu plusieurs portes claquantes de la FMF, García Rojas assure que le circuit naissant a à sa disposition un grand talent qui a été ignoré. «Il existe de nombreux techniciens et joueurs de qualité qui sont bloqués et en âge de rester actifs.

“Certains sont venus malgré la déclaration publiée par Enrique Bonilla (responsable de la Mx League) la semaine dernière – on ne sait pas si c’était officiel ou juste une rumeur sur les réseaux sociaux – mais il a dit que chaque joueur, entraîneur ou sponsor qui doit le faire” avec le LBM, cela sera interdit… Cela a eu un impact, mais nous progressons tout de même », dit-il.

L’entrepreneur minier déclare que sa passion pour le football est ancienne et qu’il a même dirigé la troisième division. En 2009, j’ai acheté l’Atlante UTN pour l’apporter à Ensenada, il y avait 27 franchises et sur le bureau d’un coup ils en ont éliminé 13, Bonilla a fait une restructuration et ils ne nous ont plus donné l’occasion. C’est ainsi qu’il y a 10 ans, il a commencé à réfléchir à la possibilité d’une ligue FMF indépendante.

La pandémie de coronavirus a non seulement retardé les visières, mais lui a également fait perdre son technicien, le Monténégrin Dusan Dráskovic, 80 ans, naturalisé équatorien et qui est en quarantaine à Guayaquil, car il ne veut pas s’exposer à la contagion et a décidé de ne pas sortir, donc le club Ensenada a déjà un jeu de trois candidats pour l’approvisionner.

Nous analysons la paperasse des clubs, il y a déjà 20 certificats, nous avons une agence spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Au début, beaucoup ont levé la main, et quand ils ont été avertis qu’ils allaient faire l’objet d’une enquête et qu’ils devaient signer un contrat de confidentialité, plusieurs d’entre eux sont arrivés.

