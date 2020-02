Le manque de citoyenneté ralentit le rêve olympique d’un «rêveur» du marathonien d’Oaxaca – .

EFE

Oaxaca.-Le «rêveur» Argeo Cruz a tout pour participer ce samedi aux épreuves de qualification qui donnent accès à représenter les États-Unis au marathon des Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain, moins la nationalité du pays qui l’a vu croître.

Le Mexicain, diplômé et entraîneur adjoint de la Florida Gulf Coast University (FGCU) et protégé par une aide à l’immigration connue sous le nom d’action différée (DACA), dit à Efe que son statut juridique l’empêche de poursuivre ses aspirations olympiques.

Ne peut représenter

“Cela m’a fait mal parce que mon intention était de représenter la communauté Immokalee (Floride), où j’ai grandi, FGCU … également de représenter les Hispaniques, de donner une image positive à la communauté, c’est pourquoi ça fait plus mal”, explique le jeune homme de 27 ans. .

Avec un temps de moins de deux heures et dix-neuf minutes dans un marathon, celui de Houston (Texas) en janvier dernier, Cruz s’était qualifié pour battre ce samedi à Atlanta (Géorgie) pour l’une des six places, trois hommes et trois femmes, à courir cet été au Japon représentant les États-Unis

Cependant, quand il a fait la paperasse, il savait qu’il lui manquait toujours un chemin vers son «rêve américain» particulier.

Il dit que sa famille est originaire d’Oaxaca, dans le sud du Mexique, et qu’il est arrivé aux États-Unis avec sa mère et sa sœur cadette à l’âge de 11 ans.

Ils ont rencontré leur père, qui travaillait déjà dans la région agricole d’Immokalee, au centre de la Floride, dans des cultures de tomates, d’agrumes et de piment jalapeño.

Le Mexicain a commencé à courir il y a douze ans pour calmer l’anxiété qui l’a poussé à être sans papiers.

“Depuis que je suis jeune, j’ai appris que je n’avais pas de papiers, cela me faisait toujours peur car à tout moment je pouvais être arrêté, déporté”, explique-t-il.

Comme tout «rêveur» aux États-Unis, Cruz a réussi à faire face au manque d’aide publique pour poursuivre ses études, un permis de travail et les obstacles à la conduite d’une voiture.

«Malgré tout ce que j’ai vécu, être capable de courir est un soulagement, je trouve beaucoup de bonheur quand je cours. Au lycée, quand je me sentais triste et que j’avais peur de la déportation, c’était comme une évasion », dit-il.

Le Mexicain a également trouvé en 2012 une aide à l’immigration avec la DACA, décrétée par le président Barack Obama (2009-2017), qui l’a aidé à obtenir un permis de séjour et de travail temporaire.

“Je me sens plus en sécurité …”

“Je me sens plus en sécurité, je sais que je ne pourrai pas être arrêté”, explique Cruz, diplômé en 2014 de la santé communautaire à la FGCU et qui a depuis travaillé comme assistant formateur dans la spécialité “cross country” (cross country).

Au moment de l’obtention de son diplôme, cependant, il avait la tristesse de ne pas pouvoir se rendre au Mexique aux funérailles de son père, qui avaient été renvoyées dans son pays.

“Si je quitte les États-Unis, je ne pourrai plus revenir et perdre mon statut DACA”, déplore-t-il.

Par conséquent, il n’a pas envisagé la possibilité d’essayer de représenter son pays d’origine à Tokyo 2020.

Cruz a tenté de faire appel de la décision du Comité olympique américain, mais on lui a demandé des preuves qu’à la date de la compétition internationale, il allait être citoyen.

“Pour moi, cela est exclu parce que je suis DACA”, souligne-t-il à propos d’un programme qui est également dans un vide judiciaire qui a atteint la Cour suprême des États-Unis. après que le président Donald Trump l’a renvoyé en septembre 2017.

Malgré les signes contre lui, Cruz attend du gouvernement qu’il reconsidère sa position pour le bien de quelque 700 000 bénéficiaires du DACA.

Prenez de l’avance

«Ce sont tous de jeunes travailleurs qui sont ici dans le but de faire de leur mieux pour aller de l’avant», dit-il au sujet de la difficulté de ne pas pouvoir postuler auprès des citoyens. “Nous le méritons”, dit-il.

Le marathonien souligne cependant qu’une fois la déception initiale surmontée, il est désormais un peu plus calme: “J’essaie de vivre un jour à la fois et je ne me fais pas assez de soucis pour l’avenir car cela peut m’affecter.”

“Je n’arrêterai pas de courir, il est difficile de ne pas pouvoir concourir, mais l’occasion est toujours là, en espérant que l’on puisse courir aux marathon US 2024 aux tests olympiques”, ce qui pourrait vous donner, si vous obtenez le citoyenneté, un billet pour participer aux Jeux de Paris.