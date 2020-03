Le Marathon de Londres devient le dernier événement sportif à être reporté en raison de la pandémie de coronavirus

Le marathon de Londres a été reporté en réponse à l’épidémie mondiale de coronavirus et aura désormais lieu le dimanche 4 octobre.

La 40e édition de la course historique devait se tenir le 26 avril, mais la pandémie mondiale a entraîné la réorganisation de l’événement pour plus tard dans l’année.

Le marathon de Londres a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus

RUPTURE: Le marathon de Londres Virgin Money 2020 a été reporté et aura désormais lieu le dimanche 4 octobre de cette année, ont annoncé les organisateurs. pic.twitter.com/5btprvGpkl

– talkRADIO (@talkRADIO) 13 mars 2020

La décision intervient après qu’un certain nombre d’autres événements sportifs de haut niveau, y compris des marathons à Paris et à Boston, ont été annulés au milieu des préoccupations persistantes pendant la pandémie de Covid-19.

Le directeur de l’événement, Hugh Brasher, a déclaré: «Le monde est dans une situation sans précédent, aux prises avec une pandémie mondiale de Covid-19 et la santé publique est la priorité de tous.

«Nous savons à quel point cette nouvelle sera décevante pour tant de personnes – les coureurs qui se sont entraînés pendant de nombreux mois, les milliers d’organismes de bienfaisance pour lesquels ils collectent des fonds et les millions de personnes qui regardent la course chaque année.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants de tout le soutien que nous avons reçu de la mairie, des arrondissements londoniens de Greenwich, Lewisham, Southwark, Tower Hamlets, de la ville de Westminster et de la ville de Londres, de Transport for London, des services d’urgence, des parcs royaux. , BBC TV et bien d’autres alors que nous cherchions une autre date.

Jamie O’Hara dit que les matchs de Premier League ne devraient pas être joués à huis clos en raison d’un coronavirus

«La 40e course devrait se dérouler le dimanche 4 octobre 2020.»

La détentrice du record du monde Eliud Kipchoge et Kenenisa Bekele figuraient parmi les élites masculines qui devaient participer, tout comme la détentrice du record féminin Brigid Kosgei.

British Athletics a annoncé qu’elle organiserait un marathon distinct pour faire office d’épreuve avant les Jeux olympiques d’été de Tokyo.

“Après le report et le report du Virgin Money London Marathon, British Athletics peut confirmer que nous prévoyons d’organiser un essai de marathon spécifiquement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020”, indique un communiqué.

“Nous envisageons du 25 au 27 avril, et l’événement se tiendra dans un lieu fermé, avec un nombre limité.”

La nouvelle intervient après le report du marathon de Boston, rejoignant des courses à Paris et à Barcelone qui avaient également été touchées.

La course de Boston, initialement prévue pour le 20 avril, se déroulera désormais le 14 septembre.

.