Le Masters 2020 s’installe en novembre dans un calendrier de golf révisé

Si vous aspirez à des nouvelles sur le retour de la normalité dans le monde du sport, le golf professionnel a donné un aperçu de ce à quoi les choses pourraient ressembler pour le reste de 2020 – même s’il est accompagné d’un grain de sel.

La surabondance des instances dirigeantes de Golf a publié un plan coordonné lundi matin pour revenir au jeu, confirmant que l’Open Championship est terminé mais que les trois autres majors continueront – pour l’instant – de jouer à la fin du second semestre.

Pour la toute première fois, nous aurons un Masters d’automne, avec la veste verte qui sera décernée au cœur de la saison de football le dimanche 15 novembre. L’US Open prendra une place après la fête du Travail à Winged Foot the semaine du 14 au 20 septembre. Un rapport de Golfweek la semaine dernière a indiqué que l’US Open pourrait se déplacer sur la côte ouest encore plus tard dans l’année, en fonction du fait que le British Open pourrait prendre cette semaine en septembre. Avec l’annulation pure et simple des Britanniques pour 2020, l’US Open s’installe alors dans cette semaine de septembre et reste à Winged Foot (pour l’instant).

Le PGA Tour a prévu des événements supplémentaires pendant les semaines d’été qui auraient sinon eu l’US Open, le British Open et le tournoi olympique. À partir de maintenant, les séries éliminatoires de FedExCup et la Ryder Cup auront la possibilité de maintenir leurs créneaux traditionnels d’août et de fin septembre, respectivement. La tournée prévoit de remplir le calendrier de juin et juillet avec certains des événements annulés et reportés de mars, avril et mai.

Commençons par la rotation positive ici en premier. Il n’y a rien de mal à fixer des dates ambitieuses pour retrouver un sentiment de normalité et revenir à des choses qui comptent beaucoup pour beaucoup de gens. Dans un cycle d’actualités rempli de titres de plus en plus sinistres, il serait certainement rafraîchissant mentalement d’avoir des dates à attendre avec impatience lorsque nous pourrions voir Tiger Woods traverser à nouveau le pont Hogan, ou Brooks Koepka faire le tour du terrain lors d’un US Open. Bien que vous puissiez affirmer qu’il est utile de planifier à l’avance et de ne pas avoir à réviser des attentes irréalistes, nous vivons dans un nouveau monde où tout est fluide et ces dates peuvent toujours être ajustées ou annulées.

Mais il convient de noter que tout cela est optimiste. Gavin Newsom a remis en question la proclamation du président Donald Trump selon laquelle le football devrait revenir en septembre avec des supporters dans les tribunes, affirmant qu’il ne s’attendait pas à ce que cela se produise dans son État. Un championnat PGA théorique à Harding Park à San Francisco se déroulerait sur un terrain appartenant à la ville un mois avant cette date. Sur la base de ces directives, il semble improbable que certains ou même la plupart de ces grands événements puissent accueillir des fans dans le cadre de ce plan de retour au jeu. Il est juste de supposer que les instances dirigeantes du golf n’ont pas pris ces décisions dans le vide sans en parler à des experts médicaux, mais le golf professionnel est également une entreprise et il y a d’énormes revenus en jeu ici. Bien sûr, il y aura une tendance haussière à revenir jouer.

Même avec tous ces plans, on ne sait toujours pas exactement quand le golf reviendra. Dans l’état actuel des choses, le défi Charles Schwab à Colonial du 21 au 24 mai est toujours au calendrier, mais il y a eu des spéculations rampantes que tous les événements avant la date de début de l’US Open du 15 juin pourraient être annulés car Covid-19 persiste dans le prochains jours et semaines.

Voici le reste des changements d’horaire, directement à partir de la version PGA Tour:

La LPGA avait précédemment annoncé ses plans pour un calendrier révisé le vendredi 3 avril. Ils visent un retour au jeu le 19 juin en Arkansas. Traditionnellement, le premier golf majeur de l’année, l’ANA Inspiration en avril, a une nouvelle date en septembre. L’U.S. Women’s Open, initialement prévu pour la première semaine de juin, a également une nouvelle date la première semaine de décembre à Houston.