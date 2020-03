Le Masters a été reporté

Le Masters a annoncé qu’il reportait le tournoi de golf emblématique en raison des «risques toujours croissants associés au coronavirus répandu». Dans un communiqué publié vendredi matin, le président national d’Augusta, Fred Ridley, a déclaré que c’était la mesure «appropriée» à prendre dans «ces circonstances uniques».

Il était initialement prévu du 9 au 12 avril.

Il s’agit du dernier événement du PGA Tour impacté par le COVID-19, la nouvelle souche de coronavirus, qui a éclaté après l’annulation du championnat des joueurs ce week-end jeudi soir. Le golf rejoint le reste du monde du sport – y compris la NBA, la LNH, la MLB, la MLS et la NCAA, parmi tant d’autres organisations sportives – pour annuler ou reporter la compétition.

Jeudi soir également, le PGA Tour a annulé tous les événements à travers le Valero Texas Open fin mars et le premier week-end d’avril.

Ridley a déclaré dans un communiqué tweeté par le compte Twitter du Masters:

Compte tenu des dernières informations et analyses d’experts, nous avons décidé à ce stade de reporter le tournoi des maîtres, la Augusta National Women Amateur et la finale nationale Drive, Chip and Putt.

En fin de compte, la santé et le bien-être de toutes les personnes associées à ces événements et des citoyens de la communauté Augusta nous ont amenés à cette décision. Nous espérons que ce report nous mettra dans la meilleure position pour accueillir en toute sécurité le Tournoi des Maîtres et nos événements amateurs à une date ultérieure.

Nous continuerons de travailler avec l’Organisation mondiale de la santé, les Centers for Disease Control and Prevention, le bureau du gouverneur, le ministère géorgien de la Santé publique, la ville d’Augusta et toutes les autres autorités locales.

.