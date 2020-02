Quique Setién a apprécié la victoire du FC Barcelone contre Levante dans les micros du Movistar LaLiga. L’entraîneur a parlé du bon match réalisé en première mi-temps et des chances accordées en seconde mi-temps, au cours desquelles l’équipe de Granota a pu égaler le score. Aussi a souligné le travail d’Ansu Fati, pas seulement pour ce qu’il a contribué en attaque avec ses deux buts. De plus, malgré le retour au 4-3-3 et cela fonctionnera, il a précisé que lors des prochaines rencontres il y aura des changements.

Heureux?

«Je suis content de beaucoup de choses, pas de tout. Nous avons accordé de nombreuses enchères, à plusieurs reprises, mais nous avons réalisé un très bon premier semestre à résoudre. Nous avons perdu un certain contrôle, nous l’avons accordé, mais satisfait. Nous avons eu de nombreuses occasions, qui doivent également être appréciées. Pour moi, c’est plus important. Le match aurait pu être un 8-2 ou 8-3 »

Ansu Fati

«Elle émerge. Il a un grand potentiel et fait très bien les choses. Il a eu une journée historique, non seulement pour les objectifs mais pour tout ce qui nous a aidés. Il a un avenir prometteur et nous essaierons de vous aider à continuer de le faire »

Changement de système

«Nous allons beaucoup varier tout au long du championnat. Nous sommes dans une période de connaissance. Nous accumulons des informations qui nous permettront d’affiner, mais vous verrez des changements.

C’était la semaine la plus importante?

«Chaque fois que le prochain match arrive, c’est le plus important. Nous avons un match de coupe très engagé, chez nous. Aujourd’hui, ils n’ont pas gagné, mais ils vont nous compromettre. Les éléments suivants seront également essentiels. Cela ne s’arrête pas ».