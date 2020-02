Le match de Chelsea avec Tottenham est un challenger contre le champion, tout comme Tyson Fury contre Deontay Wilder

Vous avez peut-être entendu qu’il y a eu un énorme combat ce week-end alors que Tyson Fury affronte le champion des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, dans son match revanche samedi.

Et talkSPORT sera à Las Vegas pour vous apporter en direct et des commentaires exclusifs sur le combat alléchant qui promet d’être un classique.

Wilder et Fury recommenceront mais il y a un autre concours challenger contre champion au Royaume-Uni

À domicile, il y a une mise au jeu légèrement plus petite mais certainement significative alors que Chelsea accueillera Tottenham, son rival de Premier League, plus tôt samedi.

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Chelsea vs Tottenham LIVE sur talkSPORT, coup d’envoi à 12h30.

Un seul point sépare Chelsea, quatrième, des Spurs, cinquième, les deux rivalisant pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Le match est vraiment un cas d’apprenti contre maître avec le patron des Blues Frank Lampard affrontant Jose Mourinho, qui l’a entraîné quand il était joueur à Stamford Bridge.

Lampard s’est imposé lors de la dernière confrontation de la paire

Lampard a été victorieux la dernière fois qu’ils ont rencontré Chelsea, vainqueur 2-0 au Tottenham Hotspur Stadium en décembre.

Mourinho est sans aucun doute le manager le plus établi, ayant connu un énorme succès en près de 20 ans de carrière.

Pendant ce temps, Lampard n’a commencé sa carrière managériale qu’en mai 2018 lorsqu’il a été nommé patron de Derby avant d’obtenir le concert de Chelsea l’été suivant.

Le «Spécial» a dû gagner ses galons avec Benfica, Uniao de Leiria et Porto, ce qui nous a fait penser au début des carrières de Lampard et de Mourinho.

talkSPORT.com a comparé la carrière managériale de Lampard jusqu’à présent avec les premières parties de la carrière de Mourinho au Portugal.

Jamie O’Hara dit que Jose Mourinho peut gagner un trophée chez Spurs

Comment tout a commencé…

Mourinho est un peu tombé dans l’entraînement après être entré sur la scène en tant que traducteur de Bobby Robson lorsque l’ancien patron de l’Angleterre était au Sporting Lisbonne avant d’être promu au poste d’assistant au Sporting et de le suivre à Porto et à Barcelone.

Il est resté au Barça lorsque Louis van Gaal a succédé à Robson avant d’obtenir le poste de patron de Benfica en septembre 2000, après avoir travaillé comme assistant de Jupp Heynckes.

Mourinho n’a été en charge de Benfica que pendant dix matchs car un différend avec le président d’alors, Manuel Vilarinho, concernant un nouveau contrat a conduit à son départ soudain en décembre de la même année.

Il a obtenu un nouvel emploi avec Uniao de Leiria en juillet 2001 et a pris un bon départ, portant Leiria à la quatrième place du championnat et un point devant Porto, qui l’a ensuite embauché comme manager. Cela a commencé leur voyage vers la ligue, la Taca de Portugal et la gloire de la Coupe UEFA en 2003.

Jose Mourinho pendant son mandat à Porto

En à peu près le même temps, Lampard a été dans deux clubs, mais il y a eu beaucoup moins de mouvement de sa part.

Derby a franchi le pas avec Lampard, qui a signé un contrat de trois ans en mai 2018. Les Rams souhaitaient une promotion en Premier League et Lampard a presque réussi, mais ils ont été battus par Aston Villa lors de la finale des éliminatoires du championnat.

Lampard a ensuite obtenu son emploi de rêve de gérer Chelsea et a bien commencé, ayant dû faire face à une interdiction de transfert ainsi qu’au départ du joueur vedette Eden Hazard lors de son premier été. Bien que les résultats récents n’aient pas été aussi bons.

Lampard n’a pas encore de trophées dans sa carrière de manager, mais Chelsea est toujours en Ligue des Champions et en FA Cup cette saison et est actuellement quatrième dans l’élite.

Lampard a bien fait ce qu’il a eu à Chelsea cette saison

Tactique

Normalement, vous n’associeriez pas une équipe de Mourinho à une attaque de football, mais il a joué une formation offensive 4-3-3 dans six de ses dix matches à la tête de Benfica. Un système 4-2-3-1 a également été utilisé, qui ressemble plus à Mourinho.

Son dernier match en charge a été une victoire 3-0 sur ses rivaux Sporting dans laquelle des joueurs comme Carlos Marchena, Fernando Meira, Maniche et Pierre van Hooijdonk ont ​​joué.

À quoi ressemblait Benfica…

Comment Benfica s’est aligné dans le dernier match de Mourinho en charge

Le stoïcisme de Mourinho était également clair à Uniao de Leiria, car il en faisait une équipe difficile à battre vers la fin de son mandat, les guidant vers une séquence de huit matchs sans défaite en championnat avant d’être capturé par Porto. Il les a fait passer du cinquième au troisième à la fin de la campagne 2001/02.

Comme il l’a fait avec Benfica, Mourinho a opté pour un système 4-2-3-1 dans les premiers jours à Porto, avec un certain nombre de joueurs talentueux dans ses rangs, notamment Deco, Ricardo Carvalho et Costinha.

À quoi ressemblait Porto…

Le onze de départ de Porto en finale de la Coupe UEFA 2003

Lampard a commencé avec un système 4-1-4-1 à Derby, mais est revenu à un 4-2-3-1 avec Mason Mount et Fikayo Tomori, qui ont depuis joué pour la première équipe de Chelsea à plusieurs reprises cette saison, jouant rôles clés dans la saison des Rams.

À quoi ressemblait Derby…

Comment Derby s’est aligné dans le dernier match de Lampard en charge

Lampard a opté pour un système 4-3-3 plus aventureux à Chelsea, bien qu’ils soient revenus à trois à l’arrière à plusieurs reprises, y compris lors de la victoire contre les Spurs.

À quoi ressemblait Chelsea…

Comment Chelsea de Lampard s’est aligné lors de son dernier match – une défaite en Premier League à domicile contre Manchester United

Transferts

Mourinho n’a en fait acheté aucun joueur lors de son passage avec Benfica, tandis qu’avec Uniao de Leiria, il n’a signé qu’un seul joueur, Maciel, et a encore fait des miracles dans le centre du Portugal.

Il était immédiatement occupé par Porto, signant 11 joueurs cet été avec des ajouts très notables.

Il a fait une descente dans ses anciens clubs de Maniche, Derlei, Nuno Valente et Tiago, tandis qu’il a également choisi la future superstar Paulo Ferreira et des noms familiers tels que Nuno Espirito Santo et Akos Buzsaky.

Les résultats étaient évidents avec son travail intelligent sur le marché.

Jose Mourinho s’entretient avec Paulo Ferreira

Lampard, quant à lui, a signé quatre contrats permanents, avec Martyn Waghorn une acquisition suffisamment décente, Jack Marriott n’a pas tout à fait atteint les objectifs attendus de lui, tandis que Florian Jozefzoon n’a pas non plus répondu aux attentes.

Duane Holmes, cependant, a impressionné et a le potentiel de passer à de plus grandes choses.

À Chelsea, Christian Pulisic devait déjà entrer, tandis que Matteo Kovacic a fait durer son accord de prêt.

Il est, cependant, prêt à faire sa première signature cet été avec Hakim Ziyech venant d’Ajax.

Mourinho a certainement fait mieux avec son lot de joueurs, mais Lampard pourrait être sur un gagnant avec Ziyech qui a excellé à Amsterdam.

Marriott a marqué en finale des play-offs pour Derby

Résultats

Pour Mourinho, ses premiers résultats étaient assez décents à Benfica et à Uniao de Leiria, il a réussi des matchs nuls avec Benfica, Sporting Lisbonne et Porto, avant d’être repris à ce dernier.

À Porto, il a rapidement amélioré leur mauvaise forme et a remporté une bonne victoire sur l’ancien club de Benfica et les a envoyés sur une excellente course qui les a aidés à se qualifier pour la Coupe UEFA, qu’il gagnerait en 2002/03.

Ce fut un cas de hauts et de bas pour Lampard à Derby et à Chelsea.

Mourinho a rejoint Porto en tant que manager en janvier 2002 et remporterait la Coupe UEFA une saison et demie plus tard.

Son équipe des Rams a peut-être fait les barrages, mais au cours de la saison, son équipe a été battue deux fois par Aston Villa, avec un score total de 7-0, tandis que les défaites contre Rotherham et Bolton ont été décevantes.

Ils ont fait un double sur West Brom et battu Norwich dans un thriller 4-3, cependant. Et leur victoire en demi-finale aller retour contre Leeds a été impressionnante compte tenu des circonstances.

Il devrait également y avoir une mention spéciale pour la victoire en Coupe de la Ligue contre Manchester United à Old Trafford, bien qu’avec Chelsea, il ait depuis été battu deux fois par eux.

Ainsi, Mourinho avait de loin le meilleur bilan, mais Lampard a montré sporadiquement qu’il pouvait faire des affaires.

Lampard impressionné à Derby lors de sa première saison en tant que manager

Futur

L’affrontement de samedi représente un grand carrefour pour les deux managers.

Mourinho a maintenant deux attaquants clés sur le long terme avec une bataille dans les quatre premiers et même si une victoire les placerait en pole position sur Chelsea, un défat serait un coup considérable et pourrait envoyer les Spurs en spirale sur la table compte tenu de leur forme actuelle ne représentant pas tout à fait leurs affichages.

Lampard est confronté à une situation similaire, la défaite serait un autre coup dur pour les fans qui commencent déjà à remettre en question son mandat et ses capacités, malgré la latitude initiale qui lui a été donnée.

Une victoire ferait beaucoup pour non seulement Chelsea mais aussi la confiance de Lampard après un sort délicat et pourrait les propulser à une place en Ligue des champions.

Et s’ils peuvent y arriver et que les Spurs échouent, nous pourrions très bien voir l’apprenti doubler et survivre à son mentor, il pourrait se retrouver rapidement dans l’eau chaude du nord de Londres avec Daniel Levy.

C’est une bataille savoureuse et qui pourrait avoir d’énormes ramifications pour Lampard et Mourinho.

