Ni Messi ni Maradona. Nous avons gaspillé des minutes d’encre, de télévision et de radio et nous avons sincèrement eu un très bon aperçu. Le problème est que le jeu a été très moche. Toutes les anecdotes maradoniennes, les histoires de carabiniers et les comparaisons avec Messi n’étaient nulle part quand le ballon a commencé à rouler.

La magie de San Paolo n’est apparue nulle part. Talent et occasions non plus. Le match du Barça au mondial et Junior Firpo en particulier laisse beaucoup à désirer et ils nous ont rappelé non seulement Jordi Alba, mais surtout le passé, que vous aviez déjà dans la carrière et laissez-vous échapper. Il est inévitable que les noms de Cucurella ou Grimaldo me soient venus à l’esprit hier en voyant Firpo passer compulsivement Umtiti derrière.

Comme si cela ne suffisait pas, le jeu a été facturé deux grosses factures: une pour la Classique et une pour le retour des Champions. L’inconvénient dérangeant de Piqué, indispensable dans cette ligne défensive faible et la faible activité neuronale démontrée par Arturo Vidal dans les dernières minutes, ils ont laissé le club touché. La blessure de l’un et l’expulsion d’un autre pourraient marquer une équipe qui arrive déjà avec très peu de troupes dans la partie décisive de la saison.