Le méchant coup de genou d’Herbert Burns sur Nate Landwehr

Herbert Burns a presque eu Nate Landwehr dans une victoire par soumission à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh samedi soir. Burns a mis Landwehr dans une cale anaconda, à laquelle il s’est échappé pour se redresser.

Mais le combat n’a pas duré beaucoup plus longtemps après cela. Les brûlures sont restées agressives et actives lorsqu’elles étaient debout. Alors que les deux hommes ont commencé à donner des coups de poing, il a donné un coup de genou absolument dévastateur à la tête de Landwehr. Comme vous vous en doutez, Landwehr s’est mis à tourner au sol et l’officiel a appelé le match quelques instants plus tard après que Burns ait suivi avec des coups de poing à la tête. Il était clair que Landwehr était fait pour la nuit.

Cela a marqué Burns 10e victoire lors de ses 12 matchs pro MMA et sa quatrième consécutive.

L’UFC se rendra ensuite au Toyota Center de Houston pour l’UFC 247, qui sera présenté par les poids lourds Jon Jones et Dominick Reyes.

